الجماهير تكسب الرهان في بطولة كأس العرب



في مشهد يعكس القيمة الحقيقية لكرة القدم العربية، خطفت الجماهير الأضواء في بطولة كأس العرب 2025، بعدما تحولت المدرجات إلى بطل أول لهذه النسخة، وأصبحت الأرقام شاهداً على حضور استثنائي تجاوز التوقعات وكتب صفحة جديدة في تاريخ بطولات كأس العرب.



وشهدت البطولة قفزة جماهيرية غير مسبوقة، إذ سجلت خلال 18 مباراة فقط حضوراً تخطى 598 ألفاً و290 متفرجاً، متجاوزة إجمالي الحضور في نسخة قطر 2021 التي احتاجت إلى 32 مباراة كاملة للوصول إلى 572 ألفاً و60 متفرجاً، وفقاً لإحصاءات تطبيق «مونديال 11».



وتصدرت مباراة قطر وفلسطين المشهد كأعلى مواجهة حضوراً في المدرجات بـ 61.475 مشجعاً، فيما جاءت مواجهة قطر وتونس في المركز الثاني بـ 48.151 متفرجاً، تلتها مباراة فلسطين وتونس بـ 44.548. وشهدت مباريات أخرى حضوراً لافتاً منها قطر وسوريا بـ 42.467، ثم سوريا وفلسطين بـ 39.571، ولقاء السودان والعراق الذي تابعه 38.639 متفرجاً.