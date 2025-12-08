قبل ليلة الأبطال.. إنتر ميلان يرفض التعاطف مع صلاح

لم ينتظر إنتر ميلان طويلاً للرد على حالة الجدل المثارة حول استبعاد النجم المصري محمد صلاح من قائمة ليفربول لمواجهة إنتر في دوري أبطال أوروبا، فجاء موقف مدربه كريستيان كيفو واضحًا وقائمًا على مبدأ واحد: «نحن نواجه فريقًا وليس لاعبًا».

ورغم الضجة التي أحاطت بغياب صلاح، بدا إنتر غير مهتم بردود الفعل، مفضلًا التركيز على المهمة الأوروبية بعيدًا عن أي تعاطف أو تأثير نفسي قبل القمة المرتقبة.

وخلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة، تحدث كيفو بثقة عن قدرة ليفربول على الحفاظ على مستواه حتى دون صلاح، مؤكدًا أن الفريق الإنجليزي اعتاد اللعب بقوة وضغط عالٍ منذ عهد يورغن كلوب، وأن أرني سلوت حافظ على النهج ذاته.

وأضاف كيفو أن ما يكتب على الورق قد يبدو سهلًا، لكن تحويل الأفكار إلى قوة داخل الملعب هو التحدي الحقيقي الذي يعرفه الفريقان جيدًا.

وأشاد مدرب إنتر بالإنجازات الأوروبية التي حققها فريقه خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن الوصول إلى نهائيين لدوري الأبطال ونهائي الدوري الأوروبي في خمس سنوات يتطلب الاعتراف بقيمة العمل، مشددًا على أن الفريق يستحق التقدير مهما كانت نتائج المواسم الأخيرة.

وعند سؤاله عن استبعاد صلاح، رد كيفو بجملة قصيرة وحاسمة: «ليس شأني»، موضحًا أن ليفربول يمتلك بدائل قوية قادرة على الحفاظ على النسق ذاته، وأن إنتر يستعد لمواجهة منظومة كاملة لا تعتمد على فرد واحد مهما كان اسمه أو قيمته الفنية.

وتحدث المدرب أيضًا عن أهداف إنتر في النسخة الحالية من دوري الأبطال، موضحًا أن الهدف الأساسي هو إنهاء مرحلة الدوري ضمن الثمانية الأوائل لتجنب الملحق، مع مواصلة سياسة التدوير لإبقاء اللاعبين في أعلى جاهزية ممكنة.

وفي ختام حديثه، رفض كيفو اعتبار الفوز على ليفربول في المباراة المقبلة إن حدث، تعويضًا عن خسارة نهائي الموسم الماضي أمام باريس سان جيرمان، مشيرًا إلى أن الفريق رفع رأسه عاليًا بعد تلك الهزيمة، وأن اللاعبين يقدمون كل ما لديهم للمنافسة بقوة هذا الموسم.