ريال مدريد يستنفر.. مبابي يصر على خوض مباراة مانشستر سيتي رغم «الكسر»

يشهد نادي ريال مدريد حالة طوارئ قبل مواجهة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، بعدما قرر كيليان مبابي المشاركة في المباراة رغم تعرضه لكسر في إصبع البنصر لليد اليسرى خلال مواجهة سيلتا فيغو بالليغا، في قرار يعكس إصرار اللاعب من جهة، ويكشف حجم الأزمة التي يعيشها الفريق من جهة أخرى.

وبحسب تقارير إسبانية، تعرض مبابي للإصابة بعد سقوط قوي في الشوط الأول أمام سيلتا فيغو، قبل أن يكمل المباراة بضمادة حدت من راحته وتركيزه، وأكدت الفحوص الطبية وجود كسر فعلي، ورغم ذلك أبلغ اللاعب الجهاز الفني برغبته في خوض القمة الأوروبية أمام مانشستر سيتي، مع الاعتماد على العلاج والرباط الداعم لتخفيف الألم.

وتزيد إصابة مبابي من أوجاع ريال مدريد الذي يعاني من غيابات مؤثرة في مختلف الخطوط، ففي الدفاع، خرج الهولندي دين هويسن من الحسابات بسبب آلام الركبة، ولا يزال غير قادر على المشاركة، وفي الوسط، تبدو حظوظ إدواردو كامافينغا محدودة للغاية نتيجة التواء في الكاحل الأيسر.

في المقابل، تبدو حالة أنطونيو روديغر وفيدي فالفيردي وجود بيلينغهام أفضل نسبيًا، حيث أكدت المؤشرات الطبية إمكانية مشاركتهم في اللقاء، مع الاعتماد على روديغر بشكل خاص لتعويض الغياب الطويل لميليتاو، وللقيام بدور محوري في مواجهة إيرلينغ هالاند نجم هجوم مانشستر سيتي.