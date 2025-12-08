قرار قاسٍ من سلوت.. محمد صلاح خارج مواجهة ليفربول وإنتر ميلان

اتخذ الهولندي أرني سلوت قرارًا باستبعاد محمد صلاح من قائمة ليفربول التي ستخوض مواجهة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا المقرر لها غداً، في خطوة تعد امتدادًا مباشرًا للتوتر المتصاعد بين الطرفين خلال الأيام الماضية، بعدما أبقى المدرب لاعبه المصري على مقاعد البدلاء لثلاث مباريات متتالية، قبل أن تنفجر الأزمة علنًا بتصريحات صلاح الأخيرة عقب مواجهة ليدز.

وأعلن ليفربول قائمة تضم 19 لاعبًا فقط لخوض اللقاء المرتقب، دون وجود اسم صلاح، وهو القرار الذي جاء بعد 48 ساعة فقط من تصريحاته القوية التي عبر خلالها عن خيبة أمله من وضعه الحالي داخل الفريق، مؤكدًا أن علاقته مع سلوت انهارت فجأة، وأنه لا يعرف أسباب جلوسه المستمر على الدكة رغم تاريخه الطويل مع النادي.

وجاء استبعاد صلاح ليعكس حجم الفجوة بين اللاعب ومدربه، خاصة بعدما ذكرت تقارير إنجليزية أن إدارة ليفربول تدعم سلوت بشكل كامل في قراراته الفنية، وتمنحه حرية التعامل مع الأزمة وفق ما يراه مناسبًا للحفاظ على الانضباط داخل غرفة الملابس، حتى وإن كان القرار بإبعاد أحد أبرز نجوم الفريق.

وبحسب ما نشرته إذاعة «توك سبورت»، تثار شكوك قوية حول مشاركة صلاح أيضًا في المباراة المقبلة أمام برايتون في الدوري الإنجليزي، وهو اللقاء الذي يسبق انضمامه إلى معسكر منتخب مصر استعدادًا لكأس الأمم الأفريقية، الأمر الذي قد يجعل مواجهة ليدز الماضية هي الأخيرة له بقميص ليفربول هذا العام.

ويعيش صلاح أصعب فتراته منذ انضمامه إلى ليفربول، بعدما سجل 5 أهداف فقط وصنع 3 في 19 مباراة هذا الموسم، وهي أرقام أقل من المعتاد، تزامنت مع تراجع جماعي في نتائج الفريق، ورغم تجديد عقده حتى 2027 في وقت سابق، فإن مستقبله داخل النادي بات محل جدال، وسط تضارب آراء الجماهير بين دعم اللاعب وانتقاد تصريحاته.