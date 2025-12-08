9 أندية سعودية تقيم معسكرات شتوية في الإمارات



تقيم 9 أندية من دوري روشن السعودي للمحترفين، معسكراتها الشتوية في الإمارات خلال الفترة الحالية استعداداً لاستئناف استحقاقاتها المحلية والخارجية في الموسم الجاري 2025-2026، عقب نهاية مشاركة المنتخب السعودي في بطولة كأس العرب المقامة في قطر.



ويقيم النصر معسكره الشتوي في العاصمة أبوظبي، والهلال في مدينة العين، والقادسية والاتحاد في دبي، والحزم في الشارقة، والرياض في الفجيرة، والأخدود في عجمان، ومن المقرر أن تخوض الأندية السعودية عدداً من المباريات الودية خلال معسكراتها، وأبرزها لقاء الوحدة الإماراتي والنصر السعودي بعد غد الأربعاء، على استاد آل نهيان بأبوظبي.



ويتصدر النصر جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 27 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن الهلال في المركز الثاني، ويحتل القادسية المركز الخامس برصيد 17 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الاتحاد في المركز السابع، ويأتي الخليج في المركز السادس برصيد 14 نقطة، والفيحاء في المركز العاشر برصيد 10 نقاط، والحزم في المركز 12 برصيد 9 نقاط، والرياض في المركز 14 برصيد 8 نقاط، والأخدود في المركز 15 برصيد 6 نقاط.