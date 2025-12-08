كوزمين: منتخب الإمارات معي أو بدوني يملك مستقبلاً جيداً



أكد الروماني اولاريو كوزمين مدرب المنتخب الوطني، أن «الأبيض» يملك مستقبلاً معه أو بدونه، وذلك رداً على تساؤل خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة منتخبنا والكويت في كأس العرب، حول مدى خوفه من الإقالة. وأوضح: هذا الأمر ليس في أيدينا، أشعر بخيبة أمل لعدم التأهل إلى كأس العالم 2026، بعدما فعلنا بعض الأخطاء، وإذا استمر المنتخب معي أو بدوني، فالمنتخب يملك مستقبلاً جيداً.



وعن مباراة المنتخبين الإماراتي والكويتي مساء غد الثلاثاء، على استاد 974، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثالثة من بطولة كأس العرب المقامة في قطر، قال: يجب أن نكون حاضرين وفي قمة التركيز، بعدما خضنا مباراتين في البطولة، والآن لدينا مباراة ثالثة غاية في الأهمية، وأضاف: «لدينا الفرصة للبقاء حتى الأدوار الإقصائية، وسنلعب حتى النهاية، ونأمل الفوز على الكويت وننتظر نتيجة المباراة الأخرى، والأهم الآن أن نفعل ما علينا في البداية، وأن نركز على مباراتنا».



وأكمل: «كلنا مستاؤون من نتائج المنتخب وليس فقط المشجعين، بمن فيهم الجهاز الفني واللاعبون، لأننا دائماً نسعى للفوز، ولكن للأسف ليست دائماً النتائج حسب ما نأمل، وسنعمل على تحقيق الفوز على الكويت، رغم الغيابات وأبرزها علاء زهير ولوان بيريرا للإصابة».