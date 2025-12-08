أسطورة ليفربول يوبخ صلاح: تصرفاتك طفولية



هاجم أسطورة نادي ليفربول جيمي كاراغر النجم المصري محمد صلاح بعد تصريحاته الأخيرة ضد المدرب أرني سلوت، معتبراً أن ما فعله الجناح المصري تصرف لا يليق بتاريخه الكبير داخل النادي، ولا بمكانته كأحد أبرز نجوم البريميرليغ في العصر الحديث.



وقال كاراغر في تصريحات نقلتها الصحافة البريطانية: «محمد صلاح أنت ملك مصر وأفضل جناح في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، وأتفهم شعورك بالظلم، لكن الحقيقة أن مستواك كان سيئاً للغاية في الفترة الأخيرة».

وأضاف نجم ليفربول السابق: «هناك أساطير مثل كيني دالغليش وإيان راش لم يتصرفوا بهذه الطريقة، أنت تتصرف بطفولية، ولم يكن من اللائق أن تقول هذا الحديث الآن».



وواصل كاراغر انتقاده الحاد قائلًا: «عليك أن تخجل من نفسك وتعتذر للمدرب سلوت، لأن هذه التصريحات تضر بسمعتك قبل أي شخص آخر، وتضع النادي في مأزق داخل غرفة الملابس».

ويأتي هجوم كاراغر في وقت تشهد فيه أروقة ليفربول واحدة من أكثر الفترات توتراً منذ رحيل يورغن كلوب، بعد تصاعد الخلاف بين صلاح والمدرب الهولندي أرني سلوت، وظهور مؤشرات على انقسام داخل الفريق بين مؤيد ومعارض للنجم المصري.



وتعد تصريحات كاراغر الأحدث في سلسلة المواقف التي تكشف حجم الانقسام حول صلاح داخل الوسط الإنجليزي، حيث يرى البعض أن اللاعب مظلوم ويستحق معاملة أفضل بعد ثمانية مواسم من العطاء، بينما يرى آخرون مثل كاراغر أن صلاح تجاوز الحدود برد فعله العلني، ما يهدد إرثه الكبير داخل جدران «أنفيلد».



