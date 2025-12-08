الجزائر والسودان وتباين حظوظ التأهل إلى ربع نهائي كأس العرب



يسدل الستار على دور المجموعات لبطولة كأس العرب في الساعة التاسعة من مساء غد الثلاثاء بتوقيت الإمارات، عندما يلتقي منتخبي الجزائر والعراق على استاد خليفة الدولي، والبحرين والسودان على استاد المدينة التعليمية، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الرابعة للبطولة المقامة في قطر حتى 18 ديسمبر الجاري.



ويسعى المنتخب الجزائري لحسم تأهله للدور ربع النهائي من كأس العرب وتصدر المجموعة بغض النظر عن نتيجة المباراة الأخرى في المجموعة نفسها بين المنتخبين السوداني والبحريني، ويدخل المنتخب الجزائري مباراة الغد برصيد 4 نقاط جمعها من التعادل مع السودان دون أهداف، والفوز على البحرين 5-1، ليحتل المركز الثاني خلف المنتخب العراقي المتصدر برصيد 6 نقاط، والذي حسم بطاقة التأهل الأولى عن المجموعة.



في حين لا بديل أمام المنتخب السوداني الذي خسر الجولة الثانية أمام المنتخب العراقي 0-2، سوى الفوز على المنتخب البحريني الذي ودع البطولة بوجوده في المركز الرابع والأخير دون نقاط بعد خسارة الجولتين الماضيتين أمام منتخبي العراق 1-2، والجزائر 1-5، على أمل خسارة الجزائر من العراق، ليتساوى المنتخبان السوداني والجزائري في عدد النقاط، ويتم اللجوء إلى المادة 13 لحسم بطاقة التأهل الثانية فيما بينهما، أما أي نتيجة أخرى غير الفوز للمنتخب السوداني الذي يمتلك نقطة واحدة فقط، فتعني خروجه من البطولة بصرف النظر عن نتيجة مباراة العراق والجزائر.



ويكفي منتخب العراق الحصول على نقطة واحدة من مباراة الغد أمام الجزائر من أجل ضمان صدارة المجموعة الرابعة، وإن كان الأسترالي غراهام أرنولد، مدرب المنتخب العراقي، يتطلع لتحقيق أفضل نتيجة لمواصلة المسيرة المميزة قبل الدخول في المواجهات الأقوى في الأدوار المقبلة من البطولة، التي يتطلع للوصول فيها لأبعد نقطة ممكنة، لتكون خير إعداد للفريق قبل خوض الملحق العالمي المقرر في المكسيك خلال مارس 2026، والمؤهل إلى كأس العالم 2026.