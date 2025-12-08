وشهد شاهد من أهلها.. تغيير نتيجة 14 مباراة في الدوري المصري بسبب الحكام



عندما تأتي الشهادة من داخل منظومة التحكيم نفسها، يصبح الحديث عن أزمة التحكيم في الدوري المصري واقعاً بالأرقام والاعترافات، هذا ما كشفه الحكم الدولي السابق ياسر عبدالرؤوف في حوار مثير جمعه بالحكم الدولي السابق سمير عثمان، مع الإعلامي أحمد شوبير. وفتح الحكمان الدوليان السابقان خزائن الكواليس، وتحدثا بصراحة عن جوانب خفية في منظومة التحكيم، بداية من آليات اختيار القائمة الدولية، وصولاً إلى حجم الأخطاء المؤثرة في نتائج المباريات.



وخلال النقاش، قدم عبدالرؤوف أرقاماً صادمة، مؤكداً أن الموسم الحالي شهد لعب 136 مباراة في الدوري، تغيرت نتائج 14 منها بسبب أخطاء تحكيمية مباشرة، فضلاً عن وجود 13 ركلة جزاء مستحقة لم تُحتسب، ووصف هذه النسبة بأنها أعلى بكثير من المعدل الطبيعي عالمياً، ما يعكس حجم الأزمة التي يعيشها التحكيم المصري.



وتطرق عبدالرؤوف إلى الضغوط النفسية التي يتعرض لها الحكام، مشيراً إلى أن كل نادٍ يخسر غالباً ما يلجأ إلى شماعة التحكيم بدلاً من مواجهة أخطاء فريقه، كما تحدث عن الجدل المتكرر بشأن انتماءات الحكام، مؤكداً أن الحكم يفقد انتماءه الكروي بمجرد دخوله المجال، لكن الحساسية الشديدة المرتبطة بمباريات الأهلي والزمالك تظل مصدر ضغط على أي حكم مهما بلغ مستواه.



وفي المقابل، طالب سمير عثمان بوضع معايير واضحة لاختيار الحكام الدوليين، موضحاً أن غياب الشفافية خلق حالة من الغيرة والصراع داخل المنظومة، وانتقد عثمان غياب «الحكم الفارق» في مصر، معتبراً أن مستويات الحكام باتت متقاربة دون وجود اسم قادر على قيادة المباريات الكبرى بثقة وثبات.

ورفض عثمان فكرة الاستعانة بخبير أجنبي لرئاسة لجنة الحكام، مؤكداً أن الحل يبدأ من الداخل عبر بناء منظومة عادلة وواضحة تعيد الهيبة للتحكيم المصري.