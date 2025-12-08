«الأبيض» يتطلع إلى الفوز في ليلة حسم البقاء بكأس العرب



تحسم البطاقة الثانية عن المجموعة الثالثة إلى الدور ربع النهائي من كأس العرب عندما تنطلق في السادسة والنصف من مساء غد الثلاثاء بتوقيت الإمارات، مواجهتا منتخبات الإمارات مع الكويت على استاد 974، ومصر مع الأردن على استاد البيت، وسط حسابات معقدة بعدما حسم المنتخب الأردني صدارة المجموعة بوصوله إلى 6 نقاط بالفوز في مباراتيه بالجولتين الأولى والثانية على الإمارات 2-1 وعلى الكويت 3-1، ومعها حسم بطاقة التأهل الأولى لدور الثمانية عن المجموعة.



في حين يحتل المنتخب المصري «الفراعنة» المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة برصيد نقطتين، بعد تعادله مع «الأزرق» الكويتي و«الأبيض» الإماراتي بنتيجة واحدة 1-1، في الجولتين الأولى والثانية، ويتساوى منتخبنا الوطني مع نظيره الكويت برصيد نقطة واحدة لكل منهما، ما يعني أنه لا بديل لكل منهما سوى الفوز غداً، وانتظار تعثر «الفراعنة» بالتعادل أو الخسارة، لوصول الفائز منهما إلى الدور ربع النهائي.



بينما يملك المنتخب المصري مصير تأهله بيده في الجولة الأخيرة، إذ يحتاج إلى الفوز فقط دون النظر إلى المباراة الثانية بين الإمارات والكويت، كما يكفيه التعادل للتأهل بشرط انتهاء المباراة الثانية في الجولة الثالثة بالتعادل، أما في حال تعادل المنتخب الوطني ونظيره الكويتي، وخسارة مصر، سيتم اللجوء إلى المادة 13 بتعديلها الجديد من قبل الاتحاد الدولي للكرة «فيفا»، لحسم بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة الثالثة بين منتخبات الإمارات ومصر والكويت.



وتقضي المادة 13 أنه في حالة تساوي منتخبين أو أكثر في عدد النقاط في المجموعة الواحدة، سيتم اللجوء أولاً إلى فارق الأهداف في نتائج المواجهات المباشرة بين المنتخبات المعنية بدلاً من الاعتماد على فارق الأهداف الكلي في جميع مباريات المجموعة كما كان معمولاً به في النسخة السابقة، وفي حال استمرار التساوي، يتم اللجوء إلى العدد الأكبر من الأهداف المسجلة في المواجهات المباشرة بين المنتخبات المعنية، وفي حال استمرار التساوي يتم بعد ذلك اللجوء إلى فارق الأهداف الكلي في المجموعة، ثم العدد الأكبر من الأهداف الكلي في مباريات المجموعة، وبعدها الاعتماد على اللعب النظيف أي البطاقات الصفراء والحمراء.



وسيكون المعيار الأخير في المفاضلة بين المنتخبات في حال استمرار التساوي ما بعد اللعب النظيف، يتم اللجوء لمراكز التصنيف الشهري الأخير الصادر قبل البطولة، بحيث يتأهل المنتخب الأعلى تصنيفاً، بدلاً من إجراء قرعة بين المنتخبات المتساوية كما كانت تقضي المادة نفسها.



ويتوقع في ظل موقف المنتخبات الثلاثة في المجموعة، أن المنتخبات الثلاثة سيخوضون جولة الحسم برغبة هجومية واضحة، لأنه لا بديل أمامهم سوى تحقيق الفوز بالنسبة لمنتخبنا الوطني أو نظيره الكويتي وانتظار هدية أردنية تتمثل بالفوز أو التعادل مع المنتخب المصري، والذي أيضاً ليس أمامه سوى الفوز للحسم المباشر لبطاقة التأهل دون انتظار لنتيجة المباراة الثانية في الجولة الأخيرة، ولتجنب حسابات التأهل المعقدة حال التساوي في عدد النقاط مع منتخبي الإمارات والكويت.