زيدان وكلوب يتصدران قائمة المرشحين لخلافة ألونسو في ريال مدريد

دخلت إدارة ريال مدريد مرحلة حاسمة بشأن تقييم مستقبل المدرب تشابي ألونسو، بعد السقوط المفاجئ أمام سيلتا فيغو الذي زاد من حدة التوتر داخل النادي، لتبدأ سلسلة اجتماعات مغلقة برئاسة فلورنتينو بيريز لبحث مصير المدرب ووضع بدائل جاهزة في حال اتخاذ قرار بإقالته.

ومع ارتفاع الضغوط واقتراب مواجهة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، صعد اسما زين الدين زيدان ويورغن كلوب إلى صدارة المرشحين لقيادة الميرنغي حال رحيل ألونسو، في وقت يشهد فيه النادي حالة من القلق حول قدرة المدرب على تصحيح المسار.

وتشهد أروقة ريال مدريد حالة ترقب غير مسبوقة بعد الأداء الباهت أمام سيلتا فيغو والخسارة بهدفين دون رد على ملعب سانتياغو برنابيو، وهي نتيجة أعادت تساؤلات حول قدرة ألونسو على قيادة الفريق في المرحلة المقبلة، خاصة مع تراجع المستوى الفني وتذبذب النتائج منذ بداية الموسم.

وبحسب تقارير إسبانية، عقد كبار مسؤولي النادي اجتماعات مكثفة لتقييم الوضع، وسط انقسام واضح داخل المجلس بين من يرى ضرورة منح ألونسو فرصة إضافية، ومن يطالب بإحداث تغيير فوري قبل دخول الفريق مرحلة حاسمة من الموسم.

وتنظر الإدارة إلى مواجهة مانشستر سيتي في دوري الأبطال باعتبارها الفرصة الأخيرة للمدرب لإثبات نفسه، ورغم ذلك، تتابع الإدارة سوق المدربين عن قرب، حيث يتصدر زيدان وكلوب قائمة البدائل المحتملة، في ظل توافرهما وقدرتهما على إعادة الاستقرار الفني للفريق.

وأكدت التقارير أن إدارة ريال مدريد لن تتخذ قرارًا متسرعًا قبل مباراة الأربعاء أمام مانشستر سيتي، لكنها في الوقت نفسه تستعد لكل السيناريوهات، تحسبًا لاستمرار التراجع أو خروج الفريق من البطولة الأوروبية.

ويستعد ريال مدريد لاستضافة مانشستر سيتي على ملعب سانتياغو برنابيو ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، حيث يدخل الميرنغي اللقاء وهو في المركز الخامس برصيد 12 نقطة، مقابل 10 نقاط للسيتي صاحب المركز التاسع.