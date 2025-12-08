السعودية أم أمريكا؟ تحركات جادة لخطف صلاح في انتقالات يناير

كشف الصحفي البريطاني بن جاكوبس عن دخول الهلال السعودي وسان دييغو الأمريكي ضمن دائرة المهتمين بالتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح خلال الميركاتو الشتوي، في وقت يشهد حالة توتر كبيرة بين اللاعب وناديه.

وبحسب ما ذكره بن جاكوبس، فإن الهلال السعودي جدد اهتمامه بضم صلاح في يناير المقبل، مستفيدًا من الأزمة الأخيرة بين اللاعب ومدربه آرني سلوت، حيث يرى النادي أن التوقيت أصبح مناسبًا لإعادة فتح المفاوضات بعد محاولات سابقة لم تكلل بالنجاح.

وفي الاتجاه الآخر، ظهر اسم سان دييغو الأمريكي كأحد أبرز المهتمين، ضمن مساعي الدوري الأمريكي لجذب نجوم عالميين، إذ يطمح النادي الجديد في الـ MLS إلى إبرام صفقة ضخمة تمنحه حضورًا تسويقيًا قويًا منذ بدايته.

وتأتي هذه التحركات في وقت يتزايد فيه الجدل حول مستقبل محمد صلاح مع ليفربول، خاصة بعد تصريحاته الأخيرة التي عبر فيها عن غضبه من وضعه الحالي، مؤكدًا أنه لم يعد يفهم أسباب جلوسه على مقاعد البدلاء في ثلاث مباريات متتالية رغم دوره الكبير مع الفريق.

وتشير التقارير الإنجليزية إلى أن مستقبل صلاح أصبح مفتوحًا على كل الاحتمالات، سواء بالاستمرار حتى نهاية الموسم أو دراسة عروض في يناير، خصوصًا مع اقتراب مشاركته مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا، وهو ما قد يؤثر على قرارات ليفربول خلال الفترة المقبلة.

ويبقى القرار النهائي رهن إدارة ليفربول، التي ستكون مطالبة خلال الأسابيع المقبلة بحسم مستقبل صلاح، وسط اهتمام متزايد من السعودية والولايات المتحدة بصفقة قد تصبح الأبرز في شتاء 2026.