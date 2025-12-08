سون يكشف خدعة «الأم الوهمية» التي استنزفته ماليًا

في واحدة من أكثر القضايا صدمة في كرة القدم، كشفت تفاصيل عملية ابتزاز محكمة وقع ضحيتها النجم الكوري الجنوبي هيونغ مين سون، بعدما ادعت امرأة أنها تحمل طفله وأرسلت له صورة لجنين، قبل أن تنتزع منه مبلغًا كبيرًا تحت التهديد بكشف الأمر علنًا، ليتحول الملف لاحقًا إلى قضية جنائية انتهت بحكم قضائي.

وكشفت تقارير كورية أن المرأة حصلت من سون على 300 مليون وون (نحو 200 ألف دولار) العام الماضي، بعد أن خدعته بصورة بالأشعة لجنين وهددته بكشف القصة لوسائل الإعلام، مستغلة شهرته ومكانته الرياضية، وتبين لاحقًا أنها أنفقت المبلغ على سلع فاخرة وماركات عالمية، في وقت كانت تواصل ضغوطها للحصول على المزيد من الأموال.

وبحسب التحقيقات، حاولت المرأة وشريكها لاحقًا ابتزاز سون، الذي يلعب حاليًا لنادي لوس أنغلوس إف سي الأمريكي، بمبلغ إضافي يقارب 47 ألف دولار، قبل أن يلجأ نجم كوريا الجنوبية إلى الشرطة، ما أدى إلى توقيفهما وإحالتهما إلى القضاء بتهمة الابتزاز.

وأصدرت المحكمة المركزية في سيوول حكمًا بالسجن لمدة أربعة أعوام بحق المرأة، بعدما ثبت تورطها في التخطيط للاحتيال واستغلال صورة ملفقة للجنين لابتزاز اللاعب ماليًا ونفسيًا، بينما تستمر التحقيقات مع شريكها في القضية.

وأثارت الواقعة ضجة واسعة داخل الوسط الرياضي الكوري، باعتبارها واحدة من أكبر محاولات الابتزاز التي استهدفت نجمًا دوليًا في السنوات الأخيرة، وأنقذت التحقيقات اللاعب من خسائر أكبر كان يمكن أن يتعرض لها لو لم يكشف خدعة «الأم الوهمية» في الوقت المناسب.