في ليلة الخماسية لبرشلونة.. والد يامال يثير الفوضى في الدوري الإسباني

خطف والد لامين يامال الأضواء من خماسية برشلونة المدوية أمام ريال بيتيس، بعدما تحولت ليلة الانتصار الكبير إلى أجواء متوترة داخل مدرجات «بينيتو فيامارين»، إثر أزمة مفاجئة أشعلت غضب جماهير الفريق الأندلسي وانتهت بتدخل قوات الأمن لإبعاد منير نصراوي، والد اللاعب، قبل تفاقم الأزمة.

وكان نصراوي حاضرًا بين جماهير برشلونة لمساندة ابنه خلال الفوز الأخير 5-3، في مباراة اتسمت بالإثارة منذ دقائقها الأولى؛ حيث افتتح بيتيس التسجيل عبر أنتوني، قبل أن يرد برشلونة بثلاثية لفيران توريس في الدقائق 11 و13 و40، وهدف لروني بردغجي في الدقيقة 31، ثم أضاف يامال الهدف الخامس من ركلة جزاء في الدقيقة 59، رافعًا رصيده إلى 6 أهداف و7 تمريرات حاسمة خلال 12 مباراة، وقلص ريال بيتيس النتيجة بهدفين متأخرين في الدقيقتين 85 و90 عن طريق دييغو يورينتي وكوتشو هيرنانديز.

وبحسب المقاطع المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر والد يامال وهو يلوح لجماهير الخصم ويرسل قبلات استفزازية باتجاههم، ما دفع مجموعة من مشجعي ريال بيتيس للتجمهر حوله والتعبير عن غضبهم من تصرفاته.

وتصاعدت حدة التوتر ما اضطر أفراد الأمن للتدخل وإبعاده عن مناطق الاحتكاك مع جماهير بيتيس، وذكرت تقارير صحفية إسبانية أن نصراوي واصل استفزاز المشجعين خلال أجزاء من اللقاء، ما أدى إلى تعالي الهتافات ضده بصيحات «اخرج.. اخرج».

وتمكنت قوات الأمن من احتواء الموقف ومنع تطوره إلى اشتباك، خاصة بعد اقتراب بعض المشجعين من والد يامال بشكل مقلق، وبعد انتهاء المباراة، غادر نصراوي المدرجات وسط حراسة لضمان عدم تعرضه لأي أذى من جماهير الفريق الأندلسي.