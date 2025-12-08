ثلاثية تاريخية وعودة استثنائية.. نيمار يغير مصير سانتوس في 3 مباريات فقط

عاد النجم البرازيلي نيمار في اللحظات الأخيرة بشخصية المقاتل، ليمنح فريقه سانتوس قبلة الحياة في أصعب فتراته، بعدما تحامل على إصابته وقرر خوض المعركة لإنقاذ ناديه من الهبوط، مقدمًا واحدة من أكثر المشاركات تأثيرًا في مسيرته.

وشهدت الأسابيع الأخيرة من الدوري البرازيلي نسخة مختلفة من نيمار؛ لاعب يتحدى الألم ويواجه الانتقادات، لكنه يرفض أن يشاهد فريقه يغرق، ورغم إصابته القوية في الغضروف المفصلي للركبة اليسرى وحاجته لجراحة فور نهاية الموسم، عاد الهداف البرازيلي ليشارك في المباريات الحاسمة وكأنه يعلن التحدي.

وبدأت القصة بهدف أمام ميراسول، ثم غاب مباراة واحدة قبل أن يعود ويهز شباك سبورت ريسيفي، وصولًا إلى المواجهة التي غيرت كل شيء أمام يوفينتود، حيث أحرز نيمار ثلاثية مذهلة خلال 17 دقيقة فقط، ليقود سانتوس لانتصار ثمين بثلاثية دون رد.

وحملت ثلاثية نيمار روحًا لم تظهر منذ سنوات، وجعلت سانتوس في وضع أفضل قبل الجولة الأخيرة التي أقيمت أمس، وتمكن خلالها الفريق من حسم بقائه رسميًا بعد الفوز على كروزيرو بثلاثية أخرى.

وأنهى نيمار الموسم بخوض ثلاث مباريات حاسمة سجل خلالها خمسة أهداف، مقدمًا واحدة من أكثر قصص العودة درامية في كرة القدم البرازيلية، ليرد الوفاء لناديه الأول، ويقود سانتوس إلى بر الأمان في موسم معقد.