نهائي الأحلام.. توقعات ترجح تتويج رونالدو بكأس العالم 2026

أشارت محاكاة رقمية حديثة أجراها حاسوب فائق القدرة، إلى سيناريو غير مسبوق، بعدما رجحت تتويج البرتغال بلقب كأس العالم 2026 في نهائي قوي أمام إسبانيا، ليصعد كريستيانو رونالدو، بعمر 42 عامًا، إلى منصة التتويج ويحمل الكأس الأغلى لأول مرة في مسيرته، في مشهد وصفه عشاق اللعبة بـ«نهائي الأحلام» ونهاية أسطورية لمسيرة «الدون» الممتدة عبر ست نسخ مونديالية.

وقدمت المحاكاة تفاصيل كاملة لمسار المنتخب البرتغالي في أدوار خروج المغلوب، بدءًا من دور الـ 16 الذي يشهد فوز البرتغال على سويسرا بنتيجة 3-1، قبل خوض ربع نهائي تاريخي ينتهي بانتصار مثير على الأرجنتين 3-2، في مواجهة تجمع بين الأسطورتين رونالدو وليونيل ميسي، وقد تكون الأخيرة بينهما.

وفي نصف النهائي، توقعت المحاكاة أن يخوض رونالدو ورفاقه واحدة من أكثر المباريات صعوبة أمام إنجلترا، حيث ينتهي اللقاء بالتعادل 2-2 قبل أن تحسمه البرتغال بركلات الترجيح، لتبلغ النهائي المقرر في نيوجيرسي يوم 19 يوليو.

وبحسب السيناريو، تتفوق البرتغال في النهائي على إسبانيا بنتيجة 2-1، لتحصد اللقب العالمي، في إنجاز تاريخي لرونالدو الذي يخوض سادس كأس عالم في مسيرته، مقتربًا من إغلاق واحد من أكثر المسارات الدولية تأثيرًا في تاريخ كرة القدم.

وتعيد هذه التوقعات الجدل حول قدرة رونالدو على الظهور القوي في المونديال بعمر الثانية والأربعين، إلا أنه أثبت الموسم الماضي استمرار حضوره التهديفي وتأثيره مع المنتخب، ويرى فريق آخر من المتابعين أن طريق رونالدو نحو اللقب يبقى محفوفًا بالعقبات، في بطولة تشهد مشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ المونديال.