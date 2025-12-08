صلاح يغادر أنفيلد.. عملاق جديد ينافس الهلال والاتحاد فمن يربح؟

بدأت أندية الدوري السعودي للمحترفين تحركات عاجلة للتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح من صفوف ليفربول، عقب الأزمة الأخيرة التي شهدها اللاعب مع ناديه الإنجليزي.

وتفجرت الأزمة بعد تعادل ليفربول 3-3 مع ليدز يونايتد في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث أعرب صلاح عن غضبه الشديد لجلوسه على مقاعد البدلاء للمرة الثالثة على التوالي، مؤكدًا أن علاقته بمدرب الفريق أرن سلوت "لسيت على ما يرام" وأنه يشعر بأنه "غير مرغوب فيه في النادي".

وأشارت تقارير صحفية إلى أن إدارة الدوري السعودي للمحترفين تسعى لاستغلال هذه الأزمة لضمان التعاقد مع صلاح خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وفقا لـ tembah.net.

وأكد الصحفي الإنجليزي بن جاكوبس أن الأندية السعودية تعمل على إنهاء الصفقة في نافذة الانتقالات الشتوية خلال الشهر المقبل، مشيرا إلى أن الهلال والاتحاد هما الناديان الأبرز في سباق التعاقد مع اللاعب، ما قد يخلق منافسة شرسة للحصول على خدمات أحد أبرز نجوم العالم.

صلاح أثار جدلاً واسعاً خلال مقابلته الأخيرة، حيث وصف جلوسه على مقاعد البدلاء بأنه "تعرض للظلم من قبل النادي"، وانتقد أرن سلوت وجيمي كاراجر وحتى هاري كين ضمنيا.

وكشف صلاح أنه دعا عائلته لمتابعة مباراة برايتون المقبلة في أنفيلد، وقال: "في ذهني، سأستمتع بتلك المباراة لأنني لا أعرف ما الذي سيحدث. سأكون في أنفيلد لأودع الجماهير ثم أتوجه للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية".

ويشير هذا التصريح إلى إمكانية استغلال الأندية السعودية فترة الانتقالات الشتوية أثناء تواجد صلاح في البطولة الأفريقية.

وفي حال انتقاله إلى الدوري السعودي، قد يلتقي صلاح ببعض زملائه السابقين، مثل داروين نونيز في الهلال وفابينيو في الاتحاد، ما قد يسهل اندماجه في صفوف الفريق الجديد.

وسبق أن قدم الاتحاد عرضا ضخما بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع صلاح في سبتمبر 2023، لكنه رُفض، فيما أبدى الهلال اهتمامه البالغ بضم اللاعب.

وعلى الرغم من اهتمام بعض الأندية الأوروبية مثل غلطة سراي، الذي عرض راتبا سنويا يصل إلى 20 مليون دولار، فإن الأندية السعودية تظل الأقوى في السباق، مع تقديرات بعروض تتراوح بين 80-100 مليون يورو، لتكون الصفقة الأكبر في المنطقة العربية.

ويرى مراقبون أن انتقال صلاح إلى الدوري السعودي قد يمثل صفقة مفاجئة لكافة عشاق كرة القدم، إذ يأتي في وقت يمر فيه اللاعب بفترة توتر داخل ليفربول، ويبحث عن فرصة لاستعادة مكانته ومواصلة مسيرته بشكل يليق بمستواه العالمي.

وفي الوقت نفسه، ستظل أنظار الجماهير موجهة إلى مباراة ليفربول ضد برايتون في أنفيلد، حيث سيظهر صلاح للمرة الأخيرة أمام جماهير النادي قبل المشاركة في كأس الأمم الأفريقية، وسط ترقب كبير لمستقبله الكروي خارج إنجلترا.