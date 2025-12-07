تأهل تاريخي.. فلسطين وسوريا تعبران معًا إلى ربع نهائي كأس العرب

كتب المنتخبان الفلسطيني والسوري فصلًا جديدًا في تاريخ مشاركاتهما ببطولة كأس العرب، بعد أن حسما بطاقة العبور معًا إلى ربع النهائي عقب تعادلهما السلبي في الجولة الختامية من دور المجموعات، ليضعا بصمتهما كأفضل منتخبات المجموعة الأولى أداءً ونتيجة.

وحسم التعادل دون أهداف مواجهة فلسطين وسوريا مساء اليوم الأحد، ليرفع كل منتخب رصيده إلى خمس نقاط، مع تفوق «الفدائي» في الصدارة بفضل عدد الأهداف المسجلة خلال مشواره بالمجموعة، رغم تساوي الطرفين في فارق الأهداف العام.

وجاء تأهل فلسطين بعد فوز مهم في الافتتاح على قطر بهدف دون رد، ثم التعادل المثير أمام تونس بنتيجة 2-2، قبل أن يختتم مشواره في الدور الأول بنقطة ثمينة من مواجهة سوريا، أما المنتخب السوري، فنجح في افتتاح البطولة بانتصار صعب على تونس 1-0، ثم تعادل مع قطر 1-1، وواصل ثباته الدفاعي حتى اللحظة الأخيرة.

وخلال مباريات المجموعة، اكتفى المنتخب التونسي بالمركز الثالث بعد أن جمع أربع نقاط إثر فوزه على قطر بهدفين دون رد، بينما خرج المنتخب القطري من البطولة بنقطة واحدة فقط، في واحدة من أكثر النسخ التي شهدت مفاجآت مبكرة للبلد المضيف.

ويترقب المنتخبان الفلسطيني والسوري الآن منافسيهما في الدور ربع النهائي، وسط حالة من التفاؤل بعد الأداء الصلب والانضباط التكتيكي الذي ميز ظهورهما في دور المجموعات بكأس العرب.