بعد صورته مع إيلون ماسك.. رونالدو يفتح أبواب «وادي السيليكون»

جذب الظهور الأخير للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع رجل الأعمال إيلون ماسك خلال عشاء رسمي في البيت الأبيض اهتمام الأوساط الرياضية والتكنولوجية معًا، خاصة أن التوقيت جاء متزامنًا مع دخوله رسميًا عالم الذكاء الاصطناعي عبر استثمار جديد في شركة Perplexity AI، وهي خطوة يراها مراقبون بمثابة انتقال للاعب نحو دوائر التكنولوجيا المتقدمة المعروفة إعلاميًا بـ«وادي السيليكون» في الولايات المتحدة.

وأعلن رونالدو قبل أيام، من خلال مقطع ترويجي، شراكته مع Perplexity، مؤكدًا أن الشركة «تُغذي فضول العالم»، في إشارة إلى توجهه نحو الاستثمار في المشاريع التقنية، إلى جانب توقيع اتفاقية رعاية عالمية وإطلاق منصة تفاعلية تحمل اسمه داخل محرك البحث.

وتشهد Perplexity نموًا متسارعًا منذ تأسيسها عام 2022، وأثارت الجدل مؤخرًا بتقديم عرض نقدي كبير لشراء متصفح Chrome من شركة جوجل، في خطوة تظهر رغبتها في مزاحمة الكيانات الكبرى، وعلى رأسها «شات جي بي تي» و«جي من أي».

ووفق تقارير صحفية، فإن دخول رونالدو كمستثمر يمنح الشركة زخم جماهيري كبير، مع توقعات بأن يسهم تأثيره العالمي في توسيع قاعدة مستخدمي المنصة خلال الفترة المقبلة، خصوصًا في ظل خططها للتوسع في سوق البحث القائم على الذكاء الاصطناعي.

ويمتلك رونالدو سجلًا كبيرًا من الاستثمارات الممتدة خارج كرة القدم، تشمل قطاع الفنادق وصالات اللياقة والمشروعات الإعلامية، قبل أن يضيف إليها مؤخرًا مجال الذكاء الاصطناعي، في خطوة تعزز حضوره داخل الصناعات التقنية الحديثة.