الذكاء الاصطناعي يهدد سحر المونديال



مع اقتراب انطلاق منافسات كأس العالم 2026 في يونيو المقبل، يتزايد الجدل حول تأثير الذكاء الاصطناعي على كرة القدم، بعدما أصبحت اللعبة محاطة بالأرقام والتحليلات والبيانات. وكشفت محاكاة رقمية أطلقتها إحدى المنصات المختصة عن محاولة حاسوب فائق الذكاء رسم سيناريو كامل للبطولة، من دور المجموعات حتى النهائي، في خطوة تثير التساؤلات حول ما إذا كان سحر المونديال مهدداً بالتحول إلى عملية حسابية بحتة.



وعرضت المحاكاة توقعات دقيقة لمسار المنتخبات، لكنها أغفلت عنصر المفاجأة الذي ميز كأس العالم منذ تأسيسه، وبدأت القصة الرقمية مع منتخب إنجلترا، الذي نصبته الخوارزميات بطلاً محتملاً للنسخة المقبلة، بعدما أظهرت التقديرات أن «الأسود الثلاثة» سيجمعون 7 نقاط في دور المجموعات من المجموعة التي تضم كرواتيا وغانا وبنما، دون استقبال أي هدف، قبل أن يعبروا الأدوار الإقصائية توالياً أمام الأردن ثم هولندا والأرجنتين وفرنسا، وصولاً إلى النهائي.



وواصلت الخوارزميات رسم طريق المنافس الآخر، فوضعت البرتغال بقيادة النجم كريستيانو رونالدو، طرفاً ثانياً في اللقاء النهائي، وقدمت المحاكاة سيناريو كاملاً يمر فيه المنتخب البرتغالي عبر جنوب أفريقيا وأستراليا وإسبانيا والنرويج، بعد تخطيه مواجهات دور المجموعات أمام أوزبكستان وكولومبيا والمتأهل من الملحق العالمي، ليصل «برازيل أوروبا» إلى نيوجيرسي يوم 19 يوليو لمواجهة إنجلترا في النهائي.



وأقصت المحاكاة منتخبات صنعت مفاجآت تاريخية في نسخ سابقة، مثل السعودية والمغرب، وتجاهلت أيضاً المنتخبات الصاعدة التي قدمت حضوراً قوياً في التصفيات، وفي مقدمتها الأردن وكوراساو وأوزبكستان، وهو ما يعكس نظرة ضيقة للذكاء الاصطناعي لا ترى سوى القوى التقليدية، وتختزل المونديال في حسابات لا تعترف بالمفاجآت.

وقد تصيب الخوارزميات أو تخطئ، كما حدث عندما توقعت خروج منتخب فرنسا مبكراً في نسخة 2018 وتجاهلت صعود كرواتيا، ليكتشف المتابع في النهاية أن اللعبة أكبر من الحسابات الرقمية، وأن المونديال يكتب بأقدام اللاعبين وليس بشيفرات الذكاء الاصطناعي.