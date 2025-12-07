مواجهة مؤجلة منذ سنوات.. ميسي ورونالدو على أعتاب صدام تاريخي في مونديال 2026

فتحت قرعة كأس العالم 2026 الباب أمام لحظة طال انتظارها في كرة القدم، بشأن مواجهة النجمين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو في المونديال، وهو سيناريو يبدو كأنه كتابة لآخر فصل في منافسة دامت بينهما أكثر من 15 عامًا، فبعد سنوات من الانتظار، وضعت القرعة بطلي العصر الحديث في كرة القدم على مسار واحد.

وبحسب نتائج القرعة، يبدأ المنتخبان الأرجنتيني والبرتغالي طريقهما من مجموعتين مختلفتين؛ حيث جاء التانغو بقيادة ميسي في المجموعة العاشرة مع الجزائر والنمسا والأردن، بينما تواجدت البرتغال بقيادة رونالدو في المجموعة الحادية عشرة إلى جانب كولومبيا وأوزبكستان والمتأهل من الملحق العالمي، ويفتح هذا التوزيع الباب أمام ثلاثة سيناريوهات قد تجمع الأسطورتين في مباراة واحدة.

ويتمثل السيناريو الأول في الدور ثمن النهائي؛ فإذا تصدر المنتخبان مجموعتيهما وتجاوزا دور الـ 32، ستقام مواجهة تاريخية بينهما يوم 11 يوليو، في لقاء قد يكتب آخر صدام مباشر بينهما على أرض الملعب.

أما السيناريو الثاني فيحمل مواجهة أكثر قوة، إذ قد يتقاطع طريقهما في نصف النهائي يوم 15 يوليو، وذلك إذا تعثرت البرتغال قليلًا في دور المجموعات وتأهلت كوصيف أو ضمن أفضل الثوالث، وواصل ميسي ورفاقه طريقهم متصدرين المجموعة.

ويبقى السيناريو الثالث هو الأكثر إثارة، إذ قد يجد ميسي ورونالدو نفسهما وجهًا لوجه في نهائي المونديال، حال سلك المنتخبان طريقين متباعدين بسبب تعثرهما في مرحلة المجموعات، ليصبح اللقاء الختامي يوم 19 يوليو مشهدًا تاريخيًا يكتب آخر فصل في منافستهما الممتدة عبر سنوات.