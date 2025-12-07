اجتماع طارئ في ليفربول.. صلاح مهدد بالغياب عن دوري الأبطال

بدأت الأجواء داخل ليفربول تأخذ منحنى أكثر حدة، بعدما تحرك المدرب الهولندي أرني سلوت لعقد اجتماع عاجل مع جهازه الفني، بهدف مناقشة الموقف الانضباطي للنجم المصري محمد صلاح، ودراسة إمكانية استبعاده من مواجهة إنتر ميلان المقبلة بدوري أبطال أوروبا، عقب التصريحات القوية التي أدلى بها اللاعب خلال الساعات الماضية، والتي فجرت أزمة كبيرة داخل النادي.

وبحسب ما نقله الحساب الشهير على وسائل التواصل الاجتماعي «indykaila News»، المعروف بنقله تسريبات وأخبار انتقالات كرة القدم، يناقش سلوت فرض قرار صارم بحق صلاح، بعدما اتهم اللاعب النادي بعدم تنفيذ الوعود التي حصل عليها عند تجديد عقده، وتحدث عن تدهور علاقته بالمدرب، إضافة إلى غضبه من جلوسه احتياطياً لثلاث مباريات متتالية.

ورغم محاولات الجهاز الفني تهدئة الأجواء قبل الموقعة الأوروبية المهمة أمام إنتر ميلان، يرى سلوت أن تصريحات صلاح الأخيرة تجاوزت الخطوط الحمراء، وأن فرض الانضباط قبل لقاء إنتر قد يكون ضروريًا لإعادة الاستقرار، خاصة بعد اتساع دائرة الجدل حول مستقبل اللاعب داخل النادي.

ويستعد ليفربول لمواجهة إنتر ميلان مساء الثلاثاء، في الجولة السادسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، وسط ضغوط كبيرة على الفريق بعد اهتزاز النتائج محليًا وقاريًا، ما يجعل إشراك صلاح أو استبعاده قرارًا قد يؤثر على غرفة الملابس وعلى صورة الفريق في واحدة من أهم مبارياته هذا الموسم.

ويحتل ليفربول حاليًا المركز الثالث عشر في ترتيب دوري الأبطال، برصيد 9 نقاط جمعها من 5 مباريات.