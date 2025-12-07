خطوة احترازية.. النصر يستبعد ساديو ماني من معسكر الإمارات

تتخذ إدارة نادي النصر السعودي خطوات مدروسة في التعامل مع نجمها السنغالي ساديو ماني، بعدما قرر المدرب خورخي جيسوس استبعاده من قائمة الفريق المتجهة إلى معسكر أبوظبي.

ويهدف هذا الإجراء إلى منح ماني الراحة اللازمة قبل انطلاق مشواره مع منتخب السنغال في كأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب، وجاء القرار قبل ساعات من سفر بعثة الفريق إلى الإمارات، حيث يستعد الفريق الملقب بالعالمي في السعودية لمعسكر خلال فترة التوقف الحالية.

وبحسب صحيفة «الرياضية» السعودية، فضل جيسوس عدم إجهاد ماني في المرحلة الحالية لأسباب تتعلق بالجانب البدني وضمان جاهزية اللاعب قبل التحاقه بمعسكر أسود التيرانغا خلال الأيام المقبلة، ويأتي القرار في ظل اعتماد النصر بشكل مستمر على ماني هذا الموسم، مما جعل الجهاز الفني يقرر منحه فرصة للاستشفاء قبل غيابه الطويل المنتظر عن الفريق.

ويستعد المنتخب السنغالي لبدء تحضيراته قبل انطلاق البطولة الإفريقية يوم 21 ديسمبر الجاري، حيث سيكون ماني على رأس القائمة الأساسية في مشوار الدفاع عن مكانة المنتخب بين كبار القارة، الأمر الذي سيحرم النصر من خدمات نجمه طوال فترة البطولة.

ورغم مشاركة ماني في آخر حصة تدريبية قبل سفر النصر، فإن الجهاز الفني حسم الموقف بقرار نهائي يقضي بإراحته وعدم ضمه إلى معسكر أبوظبي.

ويعد ماني واحداً من أهم عناصر النصر الهجومية هذا الموسم، حيث شارك بشكل أساسي في أغلب مباريات الفريق وكان جزءاً رئيسياً من خطط جيسوس الهجومية.