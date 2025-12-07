بين الفوضى والسخرية.. عمرو أديب: الزمالك ليس «شقة للإيجار»



واصل الإعلامي المصري عمرو أديب تصريحاته المثيرة للجدل، حول ما يمر به نادي الزمالك، بعدما وجه رسالة حادة لإدارة نادي الزمالك، مؤكداً أن ما يحدث داخل القلعة البيضاء تجاوز حدود المنطق، وأن التعامل مع النادي وصل إلى مرحلة الاستهانة وكأنه مكان مستباح، أو «شقة للإيجار» يدخلها من يشاء ويخرج منها من يشاء دون حساب.



وقال عمرو أديب إن الجميع يتعامل مع أزمات الزمالك بلا مسؤولية، مشيراً إلى أن كثيرين يواجهون الانهيار بصمت غير مبرر رغم خطورة الوضع، مضيفاً: «هو الزمالك شقة مفروشة؟! إنتوا ناسيين الزمالك مين؟! ناس كتير شايفة وساكتة على اللي بيحصل»، مشدداً على أن النادي لم يعد يحتمل المزيد من الفوضى، وأنه يحتاج إلى دعم حقيقي قبل فوات الأوان.



وأكد عمرو أديب أن الزمالك نادٍ تابع للدولة المصرية، وأن مجلس إدارة القلعة البيضاء يعاني بالفعل ويحتاج إلى فرصة لإنقاذ الوضع بدلاً من ترك الأمور تنهار، مضيفاً: «يا جماعة ده نادي تابع للدولة.. أدوه الفرصة، المجلس تعبان ولازم نشوف حل».



وانتقد أديب الدعوات التي تطالب بإغلاق النادي أو هدم ما تبقى منه، قائلاً: «هنقفل النادي إزاي؟ ده نادي له مشجعين وجماهيرية كبيرة، عنده تاني أكبر جمهور في مصر».

وتأتي تصريحات عمرو أديب في ظل الأزمات المتتالية التي يعاني منها نادي الزمالك، سواء كانت مالية أو إدارية، والتي أدت إلى قيام أكثر من لاعب بفسخ عقده مؤخراً من طرف واحد استناداً إلى عدم حصوله على مستحقاته المالية، إلى جانب إيقافات قيد متكررة من الاتحاد الدولي لكرة القدم بسبب الديون على النادي لمدربين ولاعبين سابقين.