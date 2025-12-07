بتكليف مباشر من الخطيب.. الأهلي يقترب من ضم مهاجم منتخب الأردن



يقترب النادي الأهلي المصري من التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد بعد تكليف مباشر من محمود الخطيب، رئيس النادي، لسيد عبد الحفيظ، عضو مجلس الإدارة. وطلب الخطيب من عبد الحفيظ فتح خط التفاوض مع الأردني يزن النعيمات لاعب نادي العربي القطري ووكيله، لحسم الصفقة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مع منحه الضوء الأخضر لبدء المفاوضات فوراً والاستعداد لدفع الشرط الجزائي الموجود في عقد اللاعب، وتنفيذ كل ما يلزم لإقناعه وتلبية كل طلباته لضمان وصوله إلى القاهرة في أسرع وقت ممكن.



وأشارت تقارير أردنية إلى أن النعيمات يحظى باهتمام متزايد من الأهلي منذ فترة، خصوصاً بعد تألقه مع منتخب بلاده في الفترة الأخيرة، ليصبح أحد أبرز المهاجمين في المنطقة، ما دفع النادي الأحمر إلى التحرك رسمياً بعد تقييم موقف الفريق الهجومي، والبحث عن مهاجم قادر على إضافة فاعلية هجومية.



وأكدت المصادر أن الأهلي ينظر إلى النعيمات كصفقة استراتيجية، يمكنها حل جزء كبير من أزمة تسجيل الأهداف، خصوصاً مع اقتراب استحقاقات محلية وقارية عدة تتطلب وجود لاعب يتمتع بالسرعة والقدرة على صناعة الفارق، ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة جولة تفاوض حاسمة بين عبد الحفيظ ووكيل يزن النعيمات، في ظل رغبة مشتركة في تقريب وجهات النظر والوصول إلى اتفاق نهائي.