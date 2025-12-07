صلاح يكسب المعركة الأولى.. كبار ليفربول يقلبون الطاولة على سلوت

بدأت ملامح الصدام داخل ليفربول تأخذ منحنى جديدًا بعد دخول قادة الفريق على الخط، معلنين بوضوح وقوفهم خلف محمد صلاح في أزمته الأخيرة مع المدرب الهولندي أرني سلوت، ليظهر أن النجم المصري حسم المعركة الأولى داخل النادي، بعدما تحولت حالة الغضب إلى موقف جماعي يضغط على مستقبل المدير الفني في أنفيلد.

وتصاعدت الأزمة عقب التعادل أمام ليدز يونايتد بثلاثة أهداف لكل فريق، ضمن الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي، وهي المباراة التي زادت من حالة التوتر بسبب جلوس صلاح احتياطياً للمرة الثالثة توالياً، قبل أن يخرج اللاعب المصري بتصريحات غاضبة فتحت الباب على أزمة واسعة داخل النادي.

وكشفت تقارير إنجليزية أن قادة الفريق، وعلى رأسهم فيرجيل فان ديك، أعلنوا دعمهم الكامل لصلاح داخل غرفة الملابس، معتبرين أن اللاعب لم يعامل بالشكل العادل مؤخرًا، وأن قرارات سلوت هي التي أدت إلى تفاقم الوضع بدل تهدئته، وبات واضحًا أن العلاقة بين المدرب وعدد من العناصر المؤثرة وصلت إلى نقطة عدم نقطة.

وأوضحت التقارير نفسها أن دعم القادة لم يتوقف عند حدود المساندة المعنوية، بل وصل إلى مطالبتهم من إدارة ليفربول بالتدخل الفوري لمعالجة الأزمة، وسط اقتناع متزايد بأن طريقة سلوت في إدارة الفريق تسببت في انقسام داخلي غير مسبوق، وتشير المعلومات إلى أن بعض اللاعبين دعوا الإدارة للنظر في إقالة المدرب الهولندي إذا استمرت الأوضاع على هذا النحو.

وجاءت هذه التطورات في وقت يعاني فيه ليفربول من تراجع واضح في النتائج، إذ يمتلك الفريق 23 نقطة وضعته في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وهو موقع يبتعد كثيراً عن طموحات الإدارة والجماهير، ويزيد الضغط على المدرب الجديد المقرر حضوره عقب رحيل سلوت، كما زادت تصريحات صلاح بعد المباراة من حدة الأزمة، بعدما عبر عن غضبه من طريقة التعامل مع المدرب الهولندي، ملمحًا إلى أن علاقته بالمدرب تكاد تكون معدومة.