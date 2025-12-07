فوز «الأبيض» وتعثر مصر يؤهل منتخبنا في كأس العرب وتجنب المادة 13



فتحت نتائج مباريات الجولتين الأولى والثانية للمجموعة الثالثة من بطولة كأس العرب المقامة في قطر حتى 18 ديسمبر المقبل باب الحسابات والاحتمالات المتعددة لمنتخبات الإمارات ومصر والكويت، بعدما حسم المنتخب الأردني صدارة وبطاقة التأهل عن تلك المجموعة إلى الدور ربع النهائي، بوصوله إلى 6 نقاط، بعد فوزه على «الأبيض» الإماراتي 2-1، و«الأزرق» الكويتي 3-1، في الجولتين الأولى والثانية.



وشهدت الجولتان الماضيتان أيضاً تعادل منتخبنا الوطني ونظيره الكويتي مع «الفراعنة» بنتيجة واحدة 1-1، ليحتل المنتخب المصري المركز الثاني برصيد نقطتين، ويتشارك منتخبنا الوطني ونظيره الكويتي رصيد نقطة واحدة لكل منهما، لتبقى حسابات التأهل قائمة في الجولة الثالثة والأخيرة المقررة في السادسة والنصف من مساء بعد غد الثلاثاء بتوقيت الإمارات، عندما يلتقي منتخب مصر مع الأردن، ومنتخبنا الوطني مع المنتخب الكويتي في قمة خليجية في البطولة العربية.



ويعد المنتخب المصري الوحيد، الذي يمتلك مصير تأهله بيده في الجولة الأخيرة، إذ يحتاج «الفراعنة» إلى الفوز فقط دون النظر إلى المباراة الثانية بين الإمارات والكويت، كما يكفيه التعادل للتأهل بشرط انتهاء المباراة الثانية في الجولة الثالثة بالتعادل، في حين يحتاج كل من منتخبنا الوطني ونظيره الكويتي إلى الفوز في الجولة الأخيرة، وخسارة مصر، لضمان تأهل الفائز منهما، أو تعادلهما وخسارة مصر، وانتظار حسابات التأهل بين «الأبيض» و«الأزرق» و«الفراعنة».



وتجدر الإشارة إلى أنه في حال التساوي بين منتخبين أو أكثر في عدد النقاط في المجموعة الواحدة فسيتم اللجوء إلى المادة 13 المعدلة، وتقضي بالاحتكام أولاً إلى فارق الأهداف في نتائج المواجهات المباشرة بين المنتخبات المعنية بدلاً من الاعتماد على فارق الأهداف الكلي في جميع مباريات المجموعة كما كان معمولاً به في النسخة السابقة.



وفي حال استمرار التساوي يتم اللجوء إلى العدد الأكبر من الأهداف المسجلة في المواجهات المباشرة بين المنتخبات المعنية، وفي حال استمرار التساوي يتم بعد ذلك اللجوء إلى فارق الأهداف الكلي في المجموعة، ثم العدد الأكبر من الأهداف الكلي في مباريات المجموعة، وبعدها الاعتماد على اللعب النظيف أي البطاقات الصفراء والحمراء.



وسيكون المعيار الأخير في المفاضلة بين المنتخبات في حال استمرار التساوي ما بعد اللعب النظيف هو اللجوء لمراكز التصنيف الشهري الأخير الصادر قبل البطولة، بحيث يتأهل المنتخب الأعلى تصنيفاً، بدلاً من إجراء قرعة بين المنتخبات المتساوية كما كانت تقضي المادة نفسها.