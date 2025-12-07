التعادل مع السعودية يكفي المغرب للتأهل.. ولا بديل أمام عمان سوى الفوز وانتظار الهدية



يسدل الستار في العاصمة القطرية الدوحة، وفي الساعة التاسعة من مساء غد الاثنين بتوقيت الإمارات، على مباريات المجموعة الثانية من بطولة كأس العرب لكرة القدم، بمواجهتي الجولة الثالثة والأخيرة، ويلتقي فيهما المنتخبان السعودي والمغربي على استاد لوسيل، والمنتخبان العماني وجزر القمر على استاد 974.



وحسم «الأخضر» السعودي بطاقة التأهل الأولى عن المجموعة الثانية بوصوله إلى 6 نقاط، وتصدره لجدول الترتيب، وبفارق نقطتين عن المنتخب المغربي في المركز الثاني، والذي يكفيه التعادل للتأهل إلى الدور ربع النهائي، ولذا يتوقع أن يسعى للفوز لحسم التأهل، وصدارة المجموعة، بينما لا بديل أمام المنتخب العماني صاحب المركز الثالث بنقطة وحيدة سوى الفوز بفارق هدفين وانتظار هدية، تتمثل بفوز المنتخب السعودي على المنتخب المغربي، ليتم اللجوء إلى حسابات التأهل بينه وبين «أسود الأطلس» في حالة التساوي في عدد النقاط، أما منتخب جزر القمر فودع آمال التأهل باحتلاله للمركز الرابع الأخير بدون نقاط.



وتعد مواجهة المنتخبين السعودي والمغربي واحدة من أهم مباريات البطولة، وتحظى باهتمام جماهيري وإعلامي كبير، ومع تطلع المنتخبين لإنهاء مشوارهما في مرحلة المجموعات بأفضل نتيجة ممكنة.

ويدخل المنتخب السعودي المباراة بعد أن حسم تأهله للدور ربع النهائي بالفوز على منتخبي عمان وجزر القمر 2-1 و3-1 بالترتيب، بينما فاز المنتخب المغربي على جزر القمر 3-1، وتعادل سلبياً مع عمان.



وتمثل المباراة خطاً فاصلاً للمنتخب المغربي في البطولة، إذ يتحتم عليه عدم الخسارة من أجل تفادي الدخول في حسابات معقدة، في ظل مواجهة متزامنة في المجموعة، يلعب فيها المنتخب العماني ونظيره جزر القمر، وترتبط نتيجتها بنتيجة المنتخب المغربي.



كما تمثل المباراة محوراً مهماً للمنتخب السعودي في الاستمرار على نهج التفوق، وتحقيق الفوز الثالث، والعبور لربع النهائي بالعلامة الكاملة، وصدارة المجموعة، ويدرك المنتخب أن الخسارة ستعيده للمركز الثاني، لذلك يتوقع أن يلعب المنتخب بكامل تركيزه من أجل الفوز.