الدوري الإنجليزي.. أرسنال يفقد ثباته الدفاعي ويدفع ثمن غياب ماجاليس

فقد أرسنال أحد أهم مصادر توازنه الدفاعي في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي، بعدما ظهر تأثير غياب غابرييل ماجاليس بشكلٍ واضح خلال الهزيمة أمام أستون فيلا، في مباراة كشفت الفارق الكبير بين الفريق مع المدافع البرازيلي ومن دونه، لينعكس ذلك مباشرة على استقبال الأهداف وتهديد صدارة جدول الترتيب.

وبعد بداية موسم قوية، تلقى أرسنال ضربة موجعة بسقوطه بثنائية مقابل هدف أمام أستون فيلا، في لقاء حسمه أصحاب الأرض بهدف قاتل في الدقيقة 95 عبر إيمي بوينديا، بعد أن افتتح ماتي كاش التسجيل في الدقيقة 36 مستغلًا ثغرة واضحة في العمق الدفاعي للمدفعجية، وتعادل أرسنال في الدقيقة 52 عن طريق ليوناردو تروسارد، قبل أن يتلقوا الهدف القاتل من بوينديا، ورغم محاولات أرسنال للعودة، فإن التنظيم الدفاعي لم يكن بالشكل المعتاد.

وأكدت الإحصاءات حجم تأثير غياب ماجاليس، إذ استقبل الفريق 5 أهداف في 5 مباريات لعبها دون ماجاليس، بمعدل هدف في كل مباراة، بينما استقبل الفريق العدد نفسه من الأهداف في 17 مباراة بوجوده، ما يعكس قيمة اللاعب في بناء منظومة أرسنال الدفاعية وأمان الخط الخلفي.

وكان ماجاليس تعرض للإصابة في نوفمبر الماضي خلال مشاركته مع منتخب البرازيل في مباراة ودية أمام السنغال، وهي الإصابة التي أوضحت شبكة «بي بي سي» أنها تمتد لقرابة 4 أسابيع وقد تستمر إلى يناير المقبل.

وجاءت الهزيمة أمام أستون فيلا لتنهي سلسلة من 18 مباراة متتالية دون خسارة لأرسنال منذ هزيمته أمام ليفربول في 31 أغسطس 2025، كما سمحت لفيلا بالتقدم إلى المركز الثالث برصيد 30 نقطة، بفارق 3 نقاط فقط عن أرسنال المتصدر برصيد 33 نقطة، ليشتعل الصراع على القمة مجددًا.

وتأتي هذه المباراة امتدادًا لنهج قوي يقدمه أستون فيلا تحت قيادة الإسباني أوناي إيمري، الذي قاد فريقه لواحد من أكثر التحولات إثارة هذا الموسم، بعدما امتلك 3 نقاط فقط بعد الجولة الخامسة، قبل أن يصعد تدريجيًا ليصبح منافسًا مباشرًا على الصدارة.

وبهذه الخسارة، دخل أرسنال المتصدر مرحلة حرجة، سيكون فيها مطالبًا باستعادة صلابته الدفاعية سريعًا قبل مواجهة وولفرهامبتون المقبلة، في المقابل، يواصل أستون فيلا رسائله القوية لكل فرق البريميرليغ بأن الفريق لديه القدرة على إيقاف الكبار وإعادة تشكيل خريطة المنافسة.