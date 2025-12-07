الأسطورة قد يعود.. إدارة ليفربول تبحث عن بديل فوري لآرني سلوت

تتحرك إدارة ليفربول بسرعة خلف الكواليس بحثًا عن بديل فوري للمدرب آرني سلوت، في ظل التراجع الكبير في النتائج الذي يعيشه الفريق خلال الأسابيع الأخيرة.

ويعيش ليفربول واحدة من أسوأ فتراته هذا الموسم، بعدما خسر نقاط في 6 مباريات من آخر 9 في الدوري الإنجليزي، ليدخل في دوامة نتائج سلبية وضعت الفريق على حافة فقدان لقب البريميرليغ الذي حققه قبل أشهر قليلة فقط.

ورغم الفوز على وست هام 0/2، عاد الفريق وتعثر أمام سندرلاند بالتعادل 1/1، قبل أن يهدر فوزًا محققًا أمام ليدز في الوقت بدل الضائع في مباراة انتهت بنتيجة 3/3 وشهدت ستة أهداف في شوط واحد.

ووضع هذا التراجع سلوت في خطر، رغم تأكيداته بأنه ما زال يرى كل الأسباب للتفاؤل، لكن المؤشرات داخل النادي لا تعكس نفس الارتياح، إذ بدأ مسؤولو ليفربول بجس نبض بعض الأسماء تحسبًا لحدوث تغيير عاجل في الجهاز الفني.

ووفقًا لموقع Daveockop، المختص بأخبار نادي ليفربول، فقد عاد اسم الأسطورة ستيفن جيرارد إلى الطاولة بقوة، باعتباره خيارًا محتملًا لتولي المهمة بشكل مؤقت حال رحيل سلوت.

وتؤمن الإدارة بأن عودة الأسطورة الذي حمل شارة القيادة لسنوات طويلة قد تمنح غرفة الملابس دفعة نفسية مطلوبة لاحتواء الأزمة الحالية.

وفي سيناريو آخر، تتابع إدارة ليفربول موقف جوليان ناغلسمان، مدرب ألمانيا، والذي قد يصبح متاحًا بعد نهاية كأس العالم المقبلة، ويدرك النادي جيدًا صعوبة التفاوض في الوقت الحالي، لكنه يبقي الباب مفتوحًا أمام هذا التعاقد.