غموض غير مبرر.. ماذا يحدث خلف الكواليس بين ريال مدريد وفينيسيوس؟

مازال ملف تجديد عقد فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد مع الميرنغي مثيراً للجدل، بعدما دخل مرحلة من الجمود غير المبرر، رغم رغبة النادي في استمرار اللاعب، وتمسك النجم البرازيلي بمواصلة مشواره داخل البرنابيو، ورغم المؤشرات التي عكست اقتراب التوصل لاتفاق، لم يحدث أي تطور فعلي، لتزداد علامات الاستفهام حول أسباب التعطل.

وبحسب صحيفة «إل موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن فينيسيوس ما زال مرتبطًا بعقد مع ريال مدريد يمتد حتى عام 2027، ما يمنح النادي وقتًا كافيًا للتفاوض، إلا أن الخلافات المالية أوقفت كل شيء، وترفض إدارة الميرنغي حتى الآن تعديل عرضها السابق، الذي لم يلب مطالب اللاعب المالية، معتبرة أن المقترح يعكس تقييمها العادل لوضعه داخل المشروع الرياضي الحالي.

ويتطلع فينيسيوس من جانبه إلى خطوة جديدة من الإدارة، ويصر كل طرف على موقفه المالي، ما جعل الملف يتوقف عند نفس النقطة منذ الصيف الماضي.

وتؤكد التقارير أن ريال مدريد وضع سيناريو واضحًا وهو إذا لم يتم التوصل لاتفاق قبل صيف 2026، سيتم فتح الباب لبيع اللاعب بدل من خسارته دون مقابل.

وتزداد الضبابية حول ملف التجديد مع انتشار تقارير عن اهتمام سعودي بضم فينيسيوس بعروض مالية ضخمة، ورغم إنه فعلياً لم يصل أي عرض رسمي حتى اللحظة لضم اللاعب، يظل مستقبله مفتوحًا على كل الاتجاهات.