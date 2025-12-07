الأهلي يستلهم من درس بيدري قبل بيع حمزة عبدالكريم لبرشلونة

يواصل النادي الأهلي المصري تحضيراته لصفقة انتقال موهبته الشابة حمزة عبدالكريم إلى برشلونة، مستندًا إلى التجربة النموذجية التي عاشها نادي لاس بالماس مع بيدري، والتي تحولت من صفقة بقيمة بسيطة إلى واحدة من أنجح الاستثمارات في تاريخ النادي، وهو ما يسعى الأهلي لاستنساخه لضمان أكبر مكاسب مالية مستقبلية.

وتشير المعلومات إلى أن برشلونة دخل في مفاوضات متقدمة لضم حمزة عبدالكريم، مع استعداد النادي المصري لبيع اللاعب وفق شروط مالية واضحة، تشمل قيمة ثابتة، ومتغيرات إضافية مرتبطة بعدد المباريات، والانضمام للمنتخب، والتتويج بالألقاب، إلى جانب نسبة من إعادة البيع، وهي البنود نفسها التي اشتهر بها عقد بيدري عند انتقاله من نادي لاس بالماس إلى برشلونة.

ودفع حينها برشلونة 5 ملايين يورو ثابتة قبل أن تتضاعف قيمة الصفقة إلى 25 مليون يورو بعد تفعيل المتغيرات المختلفة، ما جعلها واحدة من أكثر الصفقات ربحًا لنادي لاس بالماس، الأمر الذي يدفع الأهلي لاتباع المسار ذاته أملاً في تحقيق مكاسب مستقبلية مضاعفة.

ويرى الأهلي أن حمزة عبدالكريم يمتلك مقومات النجاح في أوروبا، ومع اهتمام برشلونة الكبير باللاعب، أصبح النادي أكثر تمسكًا بفرض شروط تضمن له الاستفادة القصوى، سواء على المدى القريب من خلال قيمة الصفقة الأساسية، أو على المدى البعيد عبر نسبة إعادة البيع التي أثبتت نجاحها تاريخيًا في صفقات مشابهة.