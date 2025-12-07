فرص التأهل.. منتخب الإمارات يتشبث بالبطاقة الثانية في كأس العرب 2025

يتشبث منتخب الإمارات بآماله في خطف البطاقة الثانية عن المجموعة الثالثة في بطولة كأس العرب 2025، بعدما خرج بنقطة ثمينة من تعادله أمام مصر في لقاء الجولة الثانية، ليؤجل الأبيض حسم مصيره إلى الجولة الختامية حين يواجه الكويت بحثًا عن فوز يبقيه في المنافسة.

ورغم تقدم الإمارات بهدف كايو لوكاس في الدقيقة 60، فإن مصر أدركت التعادل عن طريق مروان حمدي قبل ست دقائق من النهاية، ليبقى رصيد الأبيض نقطة واحدة بعد خسارته الافتتاحية أمام الأردن بهدفين لهدف.

وفي المقابل، ضمن الأردن صدارة المجموعة بست نقاط كاملة، بينما تمتلك مصر نقطتين، ثم تأتي الكويت والإمارات بنقطة لكل منهما، ما يجعل الجولة الأخيرة حاسمة بين المنتخبات الثلاثة التي تطارد البطاقة الثانية.

ويملك منتخب الإمارات طريقًا واحدًا نحو ربع النهائي، وهو الانتصار على الكويت في الجولة الأخيرة، مع تعثر مصر أمام الأردن سواء بالتعادل أو الخسارة، وعند تحقق هذا السيناريو، سيرفع الأبيض رصيده إلى 4 نقاط، وهو ما يكفي لوضعه في المركز الثاني خلف الأردن.