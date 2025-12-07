تحركات سعودية عاجلة.. مستقبل محمد صلاح يدخل مرحلة الحسم

يبدو أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة فيما يخص مستقبل النجم المصري محمد صلاح، بعدما تحولت أزمته الأخيرة في ليفربول إلى شرارة دفعت عدداً من أندية الدوري السعودي للتحرك بسرعة، في محاولة لخطف اللاعب خلال الميركاتو الشتوي المقبل، مستغلين حالة التوتر التي ظهرت للعلن بينه وبين المدرب أرني سلوت، وتراجع دوره داخل الفريق في الأسابيع الماضية.

وبدت الأزمة واضحة بعد تصريحات صلاح النارية عقب التعادل أمام ليدز 3-3، حين عبر عن غضبه من جلوسه على مقاعد البدلاء للمرة الثالثة على التوالي، مؤكداً أن علاقته بالمدرب ليست جيدة، وأن النادي يجعله يشعر أحياناً وكأنه المسؤول الوحيد عن النتائج السلبية، وكانت هذه الكلمات بمثابة إشارة لأندية دوري روشن لعودة الاتصالات مجددًا مع النجم المصري.

وكشف المعلق الإنجليزي بن جاكوبس أن عدة أندية سعودية أعادت فتح ملف التعاقد مع صلاح بشكل عاجل، على رأسها الهلال، مع استعداد كامل لتقديم عرض ضخم قد يعيد مشهد محاولة الاتحاد قبل عامين، حين تقدم النادي بعرض رسمي لضم صلاح قبل أن يقرر اللاعب البقاء في أنفيلد وتجديد عقده.

وبحسب التقارير، فإن يناير 2026 قد يشهد مفاجأة مدوية بشأن انتقال صلاح إلى الدوري السعودي، خاصة أن العلاقة المتوترة داخل ليفربول تبدو أكبر من قدرة الإدارة على احتوائها، إلى جانب رغبة مسؤولي الدوري السعودي في استقطاب نجم عالمي يحظى بمتابعة كبيرة في المنطقة.

وتشير التقارير الأولية إلى أن الصراع قد يشتعل بين الهلال والاتحاد على ضم صلاح، في وقت تبقى فيه رغبة اللاعب هي العامل الحاسم.

وينتهي عقد صلاح مع ليفربول في صيف 2027، وهو ما يمنح الريدز مساحة لبيعه مقابل قيمة مالية كبيرة بدل خسارته مجاناً لاحقاً.