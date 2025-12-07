موعد مباريات المنتخبات العربية في كأس العالم 2026

تفرض مواجهات المنتخبات العربية في مونديال 2026 نفسها كأقوى مباريات دور المجموعات، بعدما أسفرت قرعة كأس العالم، البطولة المقرر لها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، عن صدامات قوية ستختبر حضور سبعة منتخبات عربية تأهلت للنهائيات في نسخة تاريخية تضم 48 منتخبًا.

مصر

جاءت قرعة المنتخبات العربية في كأس العالم 2026 لتضع المنتخب المصري في المجموعة السابعة إلى جانب بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، وهي مجموعة تبدو متقاربة في مستوياتها لكنها تحمل اختبارًا ثقيلًا في بدايتها، ويستهل «الفراعنة» مشوارهم بمواجهة قوية أمام بلجيكا في الخامس عشر من يونيو بمدينة سياتل، قبل أن يلتقوا بنيوزيلندا ثم إيران في الجولتين التاليتين.

مصر – المجموعة السابعة

بلجيكا × مصر – 15 يونيو 2026

نيوزيلندا × مصر – 22 يونيو 2026

مصر × إيران – 27 يونيو 2026

السعودية

دخلت السعودية في المجموعة الثامنة إلى جانب إسبانيا وأوروغواي وكاب فيردي، وهي المجموعة التي تعد من بين الأقوى في البطولة، بالنظر لوجود بطل العالم 2010 ووصيف أمريكا الجنوبية، ويبدأ «الأخضر» مشواره بصدام ثقيل أمام أوروغواي، قبل أن يواجه إسبانيا في اختبار لا يقل صعوبة، ثم يدخل اللقاء الثالث أمام كاب فيردي باعتباره محطة حاسمة قد تحدد ملامح التأهل.

السعودية – المجموعة الثامنة

السعودية × أوروغواي – 16 يونيو 2026

إسبانيا × السعودية – 21 يونيو 2026

الرأس الأخضر × السعودية – 27 يونيو 2026

المغرب

أما المنتخب المغربي، فقد جاء في المجموعة الثالثة التي تجمعه بالبرازيل وأسكتلندا وهايتي، ليجد «أسود الأطلس» أنفسهم أمام واحدة من أكثر المباريات قوة على الصعيد العربي عندما يلتقون بالبرازيل في الجولة الأولى، وتشكل أسكتلندا التحدي الأوروبي الوحيد في المجموعة، بينما قد تمثل مواجهة هايتي فرصة ثمينة لحصد النقاط وتعزيز حظوظ التأهل.

المغرب – المجموعة الثالثة

البرازيل × المغرب – 14 يونيو 2026

اسكتلندا × المغرب – 20 يونيو 2026

المغرب × هايتي – 25 يونيو 2026

الجزائر

وجاء المنتخب الجزائري في المجموعة العاشرة إلى جانب الأرجنتين والنمسا والأردن، في تركيبة تعيد إلى الأذهان ذكريات مواجهة 1982 أمام بطل العالم الحالي، ويجد محاربو الصحراء أنفسهم أمام اختبار بالغ الصعوبة في بداية المشوار، فيما تبدو مباراتا النمسا والأردن حاسمتين في حسابات العبور إلى الدور التالي.

الجزائر – المجموعة العاشرة

الأرجنتين × الجزائر – 17 يونيو 2026

الأردن × الجزائر – 23 يونيو 2026

الجزائر × النمسا – 28 يونيو 2026

تونس

وفي المجموعة السادسة، تبدأ تونس رحلتها في مجموعة معقدة تضم هولندا واليابان إلى جانب المتأهل من الملحق الأوروبي، وتتمثل صعوبة المجموعة في تنوع المدارس بين السرعة اليابانية والقوة البدنية للهولنديين ما يجعل مهمة نسور قرطاج شديدة الصعوبة.

تونس – المجموعة السادسة

المتأهل من الملحق الأوروبي × تونس – 15 يونيو 2026

تونس × اليابان – 20 يونيو 2026

تونس × هولندا – 26 يونيو 2026

قطر

وجاء المنتخب القطري في المجموعة الثانية التي تجمعه بكندا وسويسرا والمتأهل من الملحق الأوروبي، حيث يخوض «العنابي» مواجهة افتتاحية حاسمة أمام سويسرا، قبل أن يدخل اختبارًا صعبًا أمام كندا، بينما قد تحمل المباراة الأخيرة أمام المتأهل الأوروبي مفاجآت تؤثر مباشرة في شكل المنافسة داخل المجموعة.

قطر – المجموعة الثانية

قطر × سويسرا – 13 يونيو 2026

كندا × قطر – 19 يونيو 2026

المتأهل من الملحق الأوروبي × قطر – 24 يونيو 2026

الأردن

أما المنتخب الأردني، الذي سيسجل ظهوره التاريخي الأول في نهائيات كأس العالم، أوقعته القرعة في المجموعة العاشرة إلى جانب الأرجنتين والنمسا والجزائر، ويبدأ النشامى مشواره بمواجهة النمسا، قبل أن يلتقي بالمنتخب الجزائري في صدام عربي مرتقب، ثم يختتم دور المجموعات باختبار بالغ الصعوبة أمام بطل العالم الأرجنتين.

الأردن – المجموعة العاشرة

النمسا × الأردن – 16 يونيو 2026

الأردن × الجزائر – 23 يونيو 2026

الأرجنتين × الأردن – 28 يونيو 2026