فيديو عائلي يتحول إلى «تريند».. أول دليل بصري على قصة حب فينيسيوس

في لقطة لم تتجاوز ثوان تحول فيديو عائلي بسيط نشرته المؤثرة البرازيلية فيرجينيا فونسيكا إلى تريند عالمي، بعدما ظهر بالخطأ أول دليل بصري على علاقتها الرومانسية مع فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد.

ولم يكن الهدف من المقطع إظهار تفاصيل خاصة، لكن زاوية التصوير كانت كافية لتمرير أكثر صورة انتظرها الجمهور منذ إعلان العلاقة رسميًا قبل أسابيع قليلة.

وخلال الفيديو الذي وثقت فيه فونسيكا لحظة لقاء الجدة مارجاريث سيراو بحفيدها، ظهر الطفل جوزيه ليوناردو وهو يلهو بالوسائد على السرير، ومع حركة الكاميرا ظهرت وسادة شخصية مطبوع عليها صورة فيرجينيا وفينيسيوس معًا، على الأرجح من رحلة بحرية التقطت صورها في أغسطس 2025.

ولم تدرك فونسيكا أن اللقطة ستتحول إلى تريند على مواقع التواصل الاجتماعي؛ فمشهد الوسادة ظهر لثوانٍ فقط قبل أن يلاحظ المتابعون وجودها، لتبدأ عملية تداول واسعة، ويحقق المقطع أكثر من مليون مشاهدة خلال ساعات قليلة.