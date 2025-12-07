موعد مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026

يعود منتخب مصر للظهور في نهائيات كأس العالم بعد 8 أعوام، ويفتتح الفراعنة مشوارهم في المجموعة السابعة بمواجهة بلجيكا المرتقبة على ملعب لوس أنغلوس، وسط تطلعات جماهيرية كبيرة لبداية قوية أمام أحد أبرز منتخبات القارة الأوروبية.

وتقام المباراة يوم 15 يونيو في الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت الإمارات، العاشرة مساءً بتوقيت مصر، في أولى جولات دور المجموعات، بعدما أوقعت القرعة المنتخب المصري في مجموعة تضم بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، في رابع مشاركة للفراعنة بتاريخ المونديال.

وكان الإعلان الرسمي لمواعيد المباريات قد أكد إقامة اللقاء في مدينة سياتل الأمريكية، حيث يتطلع المنتخب المصري إلى بداية إيجابية تمنحه دفعة قوية قبل مواجهة إيران في الجولة الثانية، ثم نيوزيلندا في الجولة الثالثة.

وتستعد الجماهير لمتابعة واحدة من أقوى مباريات الافتتاح على الإطلاق بالنسبة للمنتخب المصري، في مواجهة تحمل الكثير من الندية بالنظر إلى التاريخ الإيجابي للفراعنة أمام المنتخب البلجيكي في اللقاءات الودية السابقة، إذ التقى الطرفان في أربع مباريات ودية، فاز خلالها الفراعنة في ثلاث مواجهات مقابل هزيمة وحيدة دون تعادل، وأحرز لاعبو مصر سبعة أهداف مقابل أربعة فقط للمنتخب البلجيكي، ما يجعل السجل تاريخيًا في صالح الفراعنة رغم الفارق الكبير في قيمة وقوة المنتخبين على الساحة العالمية.

وتبث شبكة «بي إن سبورتس» المباراة باعتبارها الناقل الحصري لبطولة كأس العالم 2026 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.