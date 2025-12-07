الأرقام لا تعرف المجاملة.. مصر أفضل من منافسيها في كأس العالم 2026

تضع الإحصائيات منتخب مصر في موقع متقدم قبل انطلاق منافسات مونديال 2026، إذ كشفت سجلات المواجهات السابقة تفوقًا واضحًا للفراعنة على كل من بلجيكا ونيوزيلندا وإيران، وهو ما يمنح المنتخب ثقة مبكرة قبل دخول المجموعة السابعة التي وصفت بأنها إحدى أكثر المجموعات توازنًا في البطولة.

ويتفوق المنتخب المصري بشكل واضح على بلجيكا في تاريخ المواجهات، إذ التقى الطرفان في أربع مباريات ودية، فاز خلالها الفراعنة في ثلاث مواجهات مقابل هزيمة وحيدة دون تعادل، وأحرز لاعبو مصر سبعة أهداف مقابل أربعة فقط للمنتخب البلجيكي، ما يجعل السجل تاريخيًا في صالح الفراعنة رغم الفارق الكبير في قيمة وقوة المنتخبين على الساحة العالمية.

وعلى صعيد المواجهات أمام نيوزيلندا، تكرر المشهد الإيجابي، حيث لعب المنتخبان ثلاث مباريات، انتهت بفوزين لمصر وتعادل واحد دون أي خسارة، وسجلت مصر ثلاثة أهداف واستقبلت هدفًا وحيدًا، وكانت آخر مواجهة بين الطرفين في كأس العاصمة الإدارية الودية، والتي فاز بها الفراعنة بهدف دون رد في الظهور الأول للمدرب حسام حسن.

وعلى مر التاريخ لعبت لقاءات محدودة بين مصر وإيران، لكنها لم تحمل انتصارًا مصريًا حتى الآن، حيث تقابل المنتخبان في مباراتين وديتين فقط، انتهت إحداهما بفوز إيران، بينما حسم التعادل اللقاء الآخر، وسجل لاعبو الفراعنة هدفين واستقبلت شباكهم ثلاثة أهداف، في مواجهة تعد الأقل من حيث الإرث التاريخي بين منافسي المجموعة.