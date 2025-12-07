ملف الديون يشتعل.. بداية فصل جديد في أزمات الزمالك

يبدو أن نادي الزمالك المصري مقبل على مرحلة أكثر تعقيدًا بشأن أزماته المتراكمة، بعدما فجر محمود عبدالرازق «شيكابالا» القائد السابق للنادي، هجومًا لاذعًا على مجلس إدارة القلعة البيضاء، وأطلق تصريحات عنيفة حمل خلالها مجلس الإدارة مسؤولية ما وصل إليه النادي من انهيار مالي وأزمات تهدد مستقبل الفريق ولاعبيه.

وخلال ظهوره على قناة «MBC مصر 2»، لم يخف شيكابالا صدمته من الواقع الحالي داخل القلعة البيضاء، مشيرًا إلى أن النادي يعيش وضعًا غير مسبوق، وأن الإدارة الحالية فشلت في تلبية الحد الأدنى من احتياجات الفريق، قائلاً: «ما يحدث في نادي الزمالك لا يصدق.. الزمالك ناد كبير ولا يجب أن نتركه في هذا الوضع».

وتوقف شيكابالا عند تفاصيل تخص التعاقدات المتعثرة، مستشهدًا بصفقة الأردني يزن النعيمات التي قال إنها كانت شبه محسومة بعد تدخل أحمد حسام «ميدو»، قبل أن تتوقف فجأة دون تفسير، موضحًا أنه لا يحب الكلام الكثير بل ينتظر أفعالًا، وأكد أن الأزمات المالية تدفع عددًا من اللاعبين للتفكير في فسخ عقودهم بسبب تأخر المستحقات وعدم وضوح الرؤية.

وأضاف قائد الزمالك السابق أن المجلس الحالي هو الأكثر حصولًا على دعم الجماهير مقارنة بمجالس سابقة، لكن النتيجة جاءت مخيبة، داعيًا الإدارة إلى الرحيل إذا كانت غير قادرة على تلبية طلبات النادي وجماهيره، وأردف: «لعبت في النادي في أصعب الفترات.. ومع ذلك لم نصل لهذه المرحلة».

وتحولت رسائل شيكابالا إلى ما يشبه جرس إنذار داخل البيت الأبيض، خاصة مع اقتراب النادي من مرحلة تهدد استقراره الفني والمالي معًا، في ظل تراكم الديون وغياب الحلول العاجلة.