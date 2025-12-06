«الأبيض» الأولمبي يسعى لتعزيز صدارته الخليجية أمام اليمن



يلتقي منتخبنا الوطني الأولمبي مع نظيره المنتخب اليمني في الملعب رقم 1 في منطقة أسباير زون بالعاصمة القطرية الدوحة في الساعة الثالثة والنصف عصر غد الأحد بتوقيت الإمارات، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثانية من بطولة كأس الخليج تحت 23 عاماً، والتي تشهد في الساعة الرابعة عصر غد أيضاً، لقاء منتخبي عُمان والعراق في ملعب رقم 2 في منطقة أسباير زون.



ويتطلع منتخبنا الأولمبي إلى الفوز وتعزيز صدارته الحالية لترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن المنتخب اليمني في المركز الثاني، بعدما شهدت الجولة الأولى فوز منتخبنا على عُمان بهدفين دون مقابل، والمنتخب اليمني على المنتخب العراقي بهدفين مقابل هدف، ويحتل منتخبا العراق وعُمان المركزين الثالث والرابع دون نقاط.



وتستضيف قطر البطولة حتى 16 ديسمبر الجاري، حيث تتجه أنظار المشجعين في المنطقة إلى الدوحة، لمتابعة نخبة من المواهب الكروية الصاعدة في النسخة الأولى التي تُنظم تحت مظلّة اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم.



وتُقام المباريات في دور المجموعات، وعددها 14 مباراة، في ملعبين في أسباير زون، التي استضافت مؤخراً النسخة التاريخية من كأس العالم تحت 17 عاماً، وستُقام المباراة النهائية للبطولة يوم 16 ديسمبر الجاري، على استاد 974، الذي يُعد أول استاد قابل للتفكيك بالكامل في تاريخ بطولة كأس العالم، والذي احتضن عدداً من المباريات في كأس العالم في قطر 2022.