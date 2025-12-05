منح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ، جائزته الأولى من نوعها والتي تحمل اسم "جائزة فيفا للسلام"، للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

جاء ذلك على هامش حفل قرعة نهائيات كأس العالم 2026، التي تقام في يونيو ويوليو بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة في تاريخ المسابقة، وتجرى مراسم القرعة في مركز كينيدي للفنون، حيث حضر ترامب وتسلم الجائزة، التي منحها له جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي.

وقال ترامب بعد تسلمه جائزة الفيفا للسلام: "هذا أحد أعظم التكريمات في حياتي، لقد أنقذنا ملايين وملايين الأرواح".

وأضاف قائلا: "أنقذنا حياة الملايين وتجنبنا العديد من الكوارث، وتمكنا من تحقيق السلام بين باكستان والهند، ونجحنا في تجاوز التحديات.. جياني يقوم بعمل رائع وأنا أعرفه من زمن طويل".

ومن جهته قال إنفانتينو " إن ترامب "استحق جائزة فيفا للسلام بكل تأكيد".