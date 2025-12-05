منتخب الإمارات يواجه نظيره المصري بشعار الفوز



يدخل منتخب الإمارات مباراته أمام المنتخب المصري على إستاد لوسيل في الساعة العاشرة والنصف من مساء السبت بتوقيت الإمارات، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثالثة، بشعار «الفوز فقط» للإبقاء على حظوظه في التأهل إلى الدور ربع النهائي من كأس العرب المقامة في قطر حتى 18 ديسمبر الجاري، وذلك بصرف النظر عن نتيجة المباراة الثانية التي تشهدها المجموعة نفسها على إستاد أحمد بن علي في الساعة الثالثة، وتجمع بين المنتخبين الكويتي والأردني.



ويتصدر المنتخب الأردني جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، بعد فوزه 2-1 في الجولة الافتتاحية على منتخبنا الوطني الذي يحتل المركز الأخير دون نقاط، بينما يتشارك منتخبا مصر والكويت المركز الثاني برصيد نقطة واحدة لكل منهما، بعد تعادلهما في الجولة الأولى بنتيجة 1-1.



ويستند الروماني أولاريو كوزمين مدرب منتخبنا الوطني، إلى الأداء المشجع الذي قدمه لاعبو الإمارات في الشوط الثاني أمام الأردن رغم اللعب بعشرة لاعبين فقط، لتحفيز فريقه في سعيه للحفاظ على آماله في بلوغ الدور ربع النهائي، وأكد كوزمين، أن لاعبيه أمضوا يوماً للتعافي مع الأردن، وأن فريقه يواجه صعوبات، ويعلم أن مواجهة مصر ستكون صعبة.



وقال: «لم يحالفنا الحظ في المباريات حتى الآن، لكن علينا أن نواصل طريقنا لتحقيق نتيجة إيجابية للتأهل واستعادة زخمنا، وسنواجه واحداً من أفضل المنتخبات في كأس العرب، لأن مصر لديها لاعبون متميزون، ونأمل أن نجد الحلول المناسبة للعب أمامهم والضغط عليهم وستكون مباراة صعبة للغاية».



وأضاف: «الكويت أدى أداء جيداً أمام مصر، وبالنسبة لنا المنتخب المصري هو الأفضل في البطولة، ويجب علينا أن نجد في أنفسنا القدرة والطريقة لنكافح على أرض الملعب، ولعبنا 80 دقيقة بعشرة لاعبين في المباراة السابقة وتمكنا من الاستحواذ على الكرة، والآن علينا أن نهاجم، وأن نجد القدرة والعزم لضبط فريقنا، وما حدث هو اختبار للجميع، في بعض الحيان نرتكب أخطاء بسبب فقدان السيطرة».



ومن جانبه، قال يحيى الغساني لاعب منتخب الإمارات: «المباراة ستكون صعبة أمام مصر، ولم نكن نريد أن نخسر في المباراة السابقة أمام الأردن، وهذه المباراة وضعناها خلفنا، الآن نستعد ومستعدون لمنتخب مصر وهو قوي وقوته تزيد من الحافز لدينا لتقديم أفضل ما لدينا، ومنتخب مصر له اسمه بطبيعة الحال، سواء شارك بالمنتخب الأول أو الثاني، وهو منتخب لديه اسم كبير في الكرة مع الجهاز الفني والخطة سنحاول تطبيق التعليمات في الملعب والسعي لتحقيق نتيجة جيدة أمام مصر».



في حين، يكفي المنتخب الأردني تحقيق الانتصار في مواجهة الغد أمام الكويت للتمسك بالصدارة، وحسم التأهل للدور ربع النهائي، دون انتظار نتيجة المباراة الثالثة والأخيرة في دور المجموعات أمام نظيره المصري المقررة الثلاثاء المقبل، ويدخل «النشامى» اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد الفوز في الجولة الأولى، ويسعون للاستمرار في مسار الانتصارات، ومواصلة تقديم الأداء الجيد والمحافظة على المكتسبات الفنية التي خرج بها من مواجهة الجولة الأولى، ويعول المنتخب الأردني تحت قيادة مدربه المغربي جمال السلامي، على مجموعة من الأسماء التي ظهرت بشكل مميز خلال لقاء الإمارات على رأسها علي علوان ويزن النعيمات، إضافة إلى حارس المرمى يزيد أبو ليلى.



وبدوره، يتطلع المنتخب الكويتي لتعزيز حظوظه في التأهل عبر تحقيق الانتصار الذي سيضمن له الاقتراب من بلوغ الدور ربع النهائي، عقب تعادله في بداية مشواره بالبطولة، ويدرك منتخب الكويت أن أي نتيجة غير الفوز ستعقد مهمة الصعود للدور القادم، ولذا يتوقع أن يرمي بثقله لأجل محاولة حصد النقاط الثلاث، خاصة وأنه قدم مستوى جيداً في مباراته الأولى التي تقدم فيها بالنتيجة قبل أن يستقبل هدف التعادل في الوقت الأخير للمواجهة.



ويعول المنتخب الكويتي تحت قيادة المدرب البرتغالي هيليو سوزا على المستوى المتصاعد في الأداء، واضعاً ثقته في عديد الأسماء من اللاعبين الذين سجلوا حضوراً فنياً لافتاً في لقاء مصر الأخير، على غرار المدافع فهد الهاجري ويوسف ناصر ومحمد دحام.