اللجنة المنظمة لكأس العرب: الحدث بطولة رياضية بشكل أساسي دون أي أبعاد أخرى



أصدرت اللجنة المنظمة لكأس العرب بياناً أكدت فيه أن ما حدث خلال احتفالات الجماهير عقب نهاية مباراة العراق والبحرين في منطقة المشجعين تصرف غير مقبول، وأكدت في بيان أنه تصرف فردي من أحد العاملين في هذه المنطقة.



نص البيان



(تؤكد اللجنة المحلية المنظمة أن بطولة كأس العرب 2025 تعد ملتقى رياضياً بهدف إلى تسليط الضوء على مواهب كرة القدم في العالم العربي وشغف شعوبه بهذه الرياضة.



وبالإشارة إلى ما تم تداوله مؤخراً حول ما حدث خلال احتفالات الجماهير عقب نهاية مباراة العراق والبحرين في منطقة المشجعين، حيث تم تشغيل أغنية خارج قائمة الأغاني الرسمية المعتمدة مسبقاً، تود اللجنة أن توضح أن هذا التصرف غير المقبول قد جاء بشكل فردي من أحد العاملين في هذه المنطقة، وقام المنظمون باتخاذ الإجراءات اللازمة فور ملاحظة ذلك نحو الشخص المعني، بالإضافة إلى توجيه كافة المشغلين والعاملين على ضرورة الالتزام بالإجراءات الخاصة بمناطق المشجعين.



وتؤكد اللجنة مرة أخرى على أن هذه البطولة هي بطولة رياضية بشكل أساسي دون أي أبعاد أخرى، كما تجدد التزامها بتقديم تجربة مميزة لكافة المشجعين تسهم في تعزيز أواصر الترابط الاجتماعي والثقافي بين الدول المشاركة).