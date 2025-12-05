الجزائر والبحرين والسودان والعراق.. هدف واحد في الجولة الثانية لكأس العرب



يلتقي السبت بتوقيت الإمارات، المنتخب الجزائري حامل اللقب مع نظيره المنتخب البحريني، على استاد خليفة الدولي في الساعة الخامسة والنصف، والمنتخب السوداني مع المنتخب العراقي في الساعة الثامنة، على استاد 974، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة لبطولة كأس العرب، المقامة في قطر حتى 18 ديسمبر الجاري، بمشاركة 16 منتخباً.



ويتصدر المنتخب العراقي جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، بفوزه في الجولة الأولى 2-1 على المنتخب البحريني، الذي يحل في المركز الأخير دون نقاط، بينما يتشارك منتخبا السودان والجزائر المركز الثاني، بتعادلهما السلبي في الجولة الافتتاحية.



وتتمسك المنتخبات الأربعة بالفوز، للحفاظ على حظوظها في التأهل للدور المقبل، إذ يسعى المنتخب الجزائري للدفاع عن اللقب الذي توج به في نسخة قطر 2021، للمرة الأولى في تاريخه، ويأمل في تكرار الإنجاز في الدوحة، فيما يطمح منتخب البحرين لتحقيق لقب البطولة للمرة الأولى، فيما يسعى المنتخب العراقي، أكثر المنتخبات تتويجاً بكأس العرب على مدار تاريخ البطولة، برصيد 4 ألقاب، أعوام 1964 و1966 و1985 و1988، إلى تحقيق لقبه الخامس، أما المنتخب السوداني، الذي يشارك في البطولة للمرة الخامسة في تاريخه، فلم يوفق في الفوز بلقب أي من النسخ الماضية التي شارك فيها، في قطر عامي 1998 و2021، والكويت 2002، والسعودية 2012.



ويتطلع منتخب الجزائر، تحت قيادة مدربه مجيد بوقرة، إلى الظهور بصورة أفضل، مقارنة بمباراته الأولى، التي تجنب خلالها الخسارة أمام السودان، وعانى من النقص العددي، بعد طرد لاعبه آدم وناس، الذي سيغيب عن مواجهة البحرين، وينتظر الجمهور الجزائري من منتخب بلاده تقديم أفضل أداء ممكن في الجولة الثانية، وتحقيق الفوز، والتقدم بثبات في مهمة الدفاع عن اللقب.



وفي المقابل، يسعى منتخب البحرين لتعويض خسارته في الجولة الأولى، وتحقيق انتصار يحافظ من خلاله على حظوظ التأهل للدور المقبل، والظهور بصورة مشرفة تليق به كبطل للخليج، حيث توج بكأس الخليج العربي لكرة القدم في «خليجي 26»، مطلع العام الجاري في الكويت، ويأمل مدربه الكرواتي دراغان تالاييتش، في تفادي الأخطاء التي وقع فيها فريقه في الجولة الأولى، والعودة إلى طريق الانتصارات، بعد أن كان قد حقق الفوز على جيبوتي بهدف نظيف في مرحلة التصفيات المؤهلة للبطولة.



في حين يدخل المنتخب السوداني المباراة، بعدما قدم أداءً جيداً أمام المنتخب الجزائري، بيد أنه افتقد اللمسة الأخيرة أمام المرمى، كما لم يستفد من النقص العددي في صفوف منافسه الجزائري، بعد طرد لاعبه آدم وناس، ويطمح المنتخب السوداني، بقيادة أبرز نجومه محمد عبد الرحمن وأحمد طبنجة ووالي الدين خضر وياسر جوباك، إلى تحقيق الفوز الذي سيمنحه صدارة المجموعة، في حال خسارة المنتخب الجزائري أمام نظيره البحريني.



ويقود المنتخب السوداني المدرب الغاني كواسي أبياه، الذي تولى مسؤولية تدريبه في 20 سبتمبر 2023، قبل أن يتم تجديد عقده في الدوحة، على هامش النسخة الحالية من البطولة، ليستمر في المهمة حتى عام 2028، وكان المنتخب السوداني قد تأهل إلى نهائيات البطولة، عقب فوزه على المنتخب اللبناني في مباراة الملحق 2-1، ويسعى لتقديم مستوى متميز في مباراة الغد، والذهاب بعيداً في البطولة.



وفي المقابل، يدخل المنتخب العراقي المباراة بمعنويات عالية، بعد فوزه على نظيره البحريني في الجولة الأولى، ويطمح لتحقيق الفوز، وتصدر المجموعة، والتأهل إلى المرحلة الثانية من البطولة عن جدارة واستحقاق، ويعول المنتخب العراقي، الذي يقوده المدرب الأسترالي غراهام أرنولد، على لاعبين في صفوفه ذوي قدرات جيدة، على غرار أيمن حسين ومهند علي وحسن عبد الكريم.