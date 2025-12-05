زيادة سرعة وزمن اللعب الفعلي في كأس العرب بتعديل خروج المصاب دقيقين



تشهد النسخة 11 من كأس العرب لكرة القدم المقامة حالياً في قطر حتى 18 ديسمبر الجاري، تغييرات مؤثرة في اللوائح والتعليمات من شأنها تعزيز مكانة البطولة على الصعيد الإقليمي والدولي، وأبرزها خروج اللاعب المصاب خارج الملعب لمدة دقيقتين للعلاج حال سقوطه داخل أرض الملعب، على أن يلعب خلالها فريقه بعشرة لاعبين، وذلك في تجربة تخضع للتقييم في النسخة الثانية على التوالي التي تقام تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بعد نسخة الدوحة عام 2021 التي عرفت تحولا تاريخيا باعتراف الفيفا بالبطولة للمرة الأولى منذ انطلاقتها عام 1963.



وأجمعت أراء خبراء الكرة في مختلف الدول العربية، على أن هذا التعديل ساهم في تسريع الأداء، وزيادة الوقت الفعلي للعب، وانتهاء ظاهرة ادعاء الإصابة بهدف إضاعة الوقت خلال المباراة،

وجاء التعديل في النسخة 11 إلى جانب متغيرات كثيرة تسير في اتجاه مساعي الاتحاد الدولي لتطوير البطولة على مستوى اللوائح والأنظمة وقيمة المباريات، من أجل منحها المزيد من النجاح الذي أسهم في نسخته السابقة، في مواصلة الفيفا توفير الغطاء الدولي لثلاث نسخ قادمة 2025 و2029 و2033، شريطة أن تقام في الدوحة.



ويتمثل المتغير الجوهري الثاني في النسخة الجديدة ما صدر عن الاتحاد الدولي إبريل 2024، في اعتماد بطولات كأس العرب كمباريات ودية دولية رغم خوضها خارج التواريخ المحددة للنوافذ المدرجة على الأجندة الرسمية، على أن تحتسب نقاط هذه المباريات ضمن نظام التصنيف العالمي للمنتخبات الصادر شهريا عن الفيفا، ما يمنح البطولة بعداً رسمياً، وبذلك ستحصل المنتخبات المشاركة في كأس العرب، على نفس نقاط التصنيف التي تمنح للمنتخبات في المباريات الودية الدولية، ما يعزز أهمية البطولة ويضاعف قيمتها للمنتخبات المشاركة، لا سيما تلك التي تسعى لتحسين مواقعها في التصنيف العالمي.



والمتغير الثالث في النسخة الحالية، يتعلق بتعديل كسر التعادل بين المنتخبات لتحديد المتأهلين من دور المجموعات إلى الدور ربع النهائي، وهو تعديل لم يسبق للاتحاد الدولي تطبيقه في أي من البطولات التي يشرف عليها، وحسب نظام البطولة، يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة من المجموعات الأربع إلى الدور ربع النهائي، ليكتمل بذلك عقد المنتخبات الثمانية المتأهلة، ووفقا للوائح النسخة السابقة العاشرة 2021، فإن الفقرات الثلاث من المادة 13، تنص على أنه في حال تساوي منتخبين أو أكثر بالنقاط بختام دور المجموعات، فيتم اللجوء للمفاضلة بينها في شأن التأهل إلى فارق الأهداف الكلي في مباريات المجموعة، ثم العدد الأكبر من الأهداف المسجلة في كل مباريات المجموعة، ثم فارق الأهداف في المواجهات المباشرة بين الفرق المتساوية، ثم العدد الأكبر من الأهداف المسجلة في المواجهات المباشرة بين الفرق المتساوية، ثم اللعب النظيف بفارق البطاقات الصفراء والحمراء، وفي حال استمرار التساوي يتم اللجوء إلى القرعة لتحديد المتأهل.



أما في النسخة الحالية، فشهدت الفقرات نفسها من المادة 13، تعديلاً جوهرياً، حيث أصبح الاحتكام أولا إلى فارق الأهداف في نتائج المواجهات المباشرة بين المنتخبات المعنية بدلا من الاعتماد على فارق الأهداف الكلي في جميع مباريات المجموعة كما كان معمولا به في النسخة السابقة، ثم فيما بعد يتم اللجوء إلى العدد الأكبر من الأهداف المسجلة في المواجهات المباشرة بين المنتخبات المعنية، وفي حال استمرار التساوي يتم بعد ذلك اللجوء إلى فارق الأهداف الكلي في المجموعة ثم العدد الأكبر من الأهداف الكلي في مباريات المجموعة، وأخيرا يتم الاعتماد على اللعب النظيف «البطاقات الصفراء والحمراء.



كما عدل الاتحاد الدولي في تعليمات كأس العرب 2025 المعيار الأخير في المفاضلة بين المنتخبات في حال استمرار التساوي ما بعد اللعب النظيف، إذ ألغى مبدأ إجراء القرعة كخيار أخير، واعتمد بدلا منه على مراكز التصنيف الشهري الأخير الصادر قبل البطولة، بحيث يتأهل المنتخب الأعلى تصنيفا، في خطوة تؤكد اعتماد نقاط مباريات كأس العرب ضمن التصنيف الدولي للمنتخبات.



وشهدت البطولة أيضاً تطوراً وتغييراً مهماً على صعيد الجوائز المالية، لتتم زيادة الجوائز المالية من 25 إلى 36.5 مليون دولار، في خطوة تعكس الاهتمام المتزايد بالبطولة، وتحفز المنتخبات المشاركة، وتؤكد النمو المتواصل للقيمة التنافسية والفنية لكأس العرب بعد إقامتها رسمياً تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة «فيفا».