رئيس اللجنة المحلية المنظمة يزور بعثة الإمارات لكأس العرب



قام الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، رئيس اللجنة المحلية المنظمة لكأس العرب FIFA قطر 2025، أمس، بزيارة لبعثة منتخبنا الوطني لكرة القدم في مقر إقامتها في العاصمة القطرية، الدوحة.



حضر اللقاء عبدالله ناصر الجنيبي، النائب الأول لرئيس الاتحاد، رئيس رابطة المحترفين الإماراتية، وعبيد سالم الشامسي، النائب الثاني لرئيس الاتحاد، وإبراهيم حسن النمر، وفهد إسماعيل الحوسني، وأحمد المهبوبي، أعضاء مجلس الإدارة.



والتقى رئيس اللجنة المحلية المنظمة للبطولة أعضاء الجهاز الإداري والفني واللاعبين، حيث رحب بهم في الدوحة متمنياً لأعضاء المنتخب طيب الإقامة والتوفيق في هذه البطولة.