صفقة القرن.. عرض قياسي يجعل فينيسيوس الأعلى أجرًا في العالم

لم تمر أزمة فينيسيوس جونيور الأخيرة داخل ريال مدريد مرور الكرام، فسرعان ما تحركت عدة أندية سعودية لفتح باب مفاوضات مع النجم البرازيلي، وتقديم عرض مالي خيالي قد يجعله اللاعب الأعلى أجرًا في تاريخ كرة القدم متجاوزًا حتى كريستيانو رونالدو، في واحدة من أضخم الصفقات التي يستعد لها دوري روشن بعد مونديال 2026.

ووفقًا لموقع «TalkSPORT»، فقد أبلغ فينيسيوس إدارة ريال مدريد بعدم رغبته في تجديد عقده مع النادي عقب الأزمة التي نشبت مع المدرب تشابي ألونسو بسبب قلة مشاركاته، وفتح هذا التطور الباب أمام تحركات سعودية جادة، على رأسها النادي الأهلي، الذي يستعد لتقديم عرض مدته خمس سنوات، براتب يصل إلى 220 مليون جنيه إسترليني سنويًا بزيادة تبلغ 30 مليونًا عن راتب كريستيانو رونالدو مع النصر.

وبحسب التقرير، يمكن أن تصل قيمة العقد الكامل إلى ما يقارب مليار يورو، في حال إتمام الصفقة، ليصبح فينيسيوس أعلى اللاعبين أجرًا في العالم، وينظر للأهلي كأقوى المرشحين لضمه ضمن خطة النادي لجلب نجم فئة أولى بعد النجاحات الكبيرة لصفقات رونالدو، بنزيما، ومحرز في الدوري السعودي.

ويمتد عقد فينيسيوس مع ريال مدريد حتى يونيو 2027، لكن عدم حسم التجديد قبل كأس العالم 2026 قد يدفع الإدارة لبيعه للاستفادة ماليًا، خاصة أن أندية أخرى في دوري روشن تبدي اهتمامًا موازيًا.

وتعود علاقة السوق السعودي بفينيسيوس إلى فترة ليست بالقصيرة؛ فبعد حلوله وصيفًا في سباق الكرة الذهبية 2024، كشفت تقارير متعددة عن عروض سعودية ضخمة وصلت إلى 350 مليون يورو لضمه، وأكدت المصادر أن الهلال والقادسية يراقبان الموقف حاليًا، إلى جانب الأهلي الأكثر جدية.

وخلال مشواره مع ريال مدريد، لعب فينيسيوس أكثر من 330 مباراة وساهم بـ 198 هدفًا بين تسجيل وصناعة، وتوج بثلاث بطولات للدوري الإسباني ولقبين لدوري أبطال أوروبا، ما يجعل انتقاله المحتمل حدثًا استثنائيًا في سوق الانتقالات العالمي.