نيمار يمنح برشلونة فرصة ذهبية لضم موهبة جديدة

في تطور غير متوقع في سوق الانتقالات، وجد برشلونة نفسه أمام فرصة استثنائية لضم الظهير البرازيلي الصاعد فيتور دي سوزا، مستفيدًا من دين مالي قديم مرتبط بصفقة انتقال نيمار التاريخية، وهو ما سمح للنادي الكتالوني بإعادة فتح باب التعاون مع سانتوس بطريقة قد تقلل تكلفة الصفقة بشكل كبير.

وبحسب صحيفة «سبورت» الإسبانية، يفكر برشلونة في استغلال مبلغ 2.9 مليون يورو المستحق له لدى سانتوس منذ حكم محكمة التحكيم الرياضية (كاس) الصادر عام 2020 بشأن صفقة نيمار، من أجل إتمام التعاقد مع الظهير الأيسر الواعد دي سوزا صاحب الـ19 عامًا، والذي يعد أحد أبرز اكتشافات البرازيل في 2025.

ويمتلك دي سوزا كل مقومات الظهير العصري، اندفاع هجومي، قوة بدنية، طول مناسب يبلغ 1.83 مترًا، وقدرة على تقديم الإضافة في الظروف الصعبة، إذ برز هذا الموسم مع سانتوس الذي كان يقاتل للبقاء، ما منحه خبرة استثنائية رغم صغر سنه.

ويجد برشلونة في اللاعب فرصة لتعزيز الجهة اليسرى مستقبلًا، خاصة مع احتمالية رحيل ماركوس راشفورد في الصيف، إلى جانب حاجة الفريق لمدافع يلعب بالقدم اليسرى بعد خروج إنييغو مارتينيز.

ورغم أن الظهير الأيسر ليس أولوية حالية، فإن السوق قدم للبرسا فرصة لا يمكن تجاهلها، خصوصًا بعد دخول أندية مثل بايرن ميونيخ وبعض الأندية الإيطالية في سباق خفي لضم اللاعب.

ويملك برشلونة ورقة قوية في التفاوض، هي الدين المتبقي من سانتوس، والذي قد يسمح بتخفيض كبير في قيمة الصفقة، في ظل الأزمة المالية التي يمر بها النادي البرازيلي.

وتأتي هذه الصفقة المحتملة في ظل علاقة جيدة بين الناديين منذ عودة خوان لابورتا إلى رئاسة برشلونة عام 2021، والتي شهدت صفقات مثل كايكي وأنجيلو غابرييل، إلى جانب اتفاق يمنح برشلونة أولوية في مواهب أكاديمية سانتوس.