لامين يامال يعلنها صراحة: لن أقلد أحداً.. حتى لو كان رونالدو

في خطوة تعكس نضجًا مبكرًا لشاب لم يتجاوز 18 عامًا، خرج لامين يامال نجم برشلونة ليؤكد أنه يسير بطريقته الخاصة داخل وخارج الملعب، وأنه لا ينوي تقليد نجوم الكرة الأكثر بريقًا، وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو، صاحب الأسطول الأشهر من السيارات الفاخرة في عالم الرياضة.

وكشف يامال، خلال مقابلة مع شبكة «CBS»، أنه لا يرى نفسه ضمن فئة اللاعبين الذين يطاردون سيارات لامبورغيني أو فيراري بمجرد حصولهم على أول عقد كبير، مشيرًا إلى أن اهتمامه يرتبط بما يمنحه شعورًا بالحرية والمتعة مع أصدقائه، وليس بما يعكس صورة الثراء أو يشبه اختيارات النجوم الكبار.

وقال اللاعب الشاب: «ستكون سيارتي هي التي يريدها أصدقائي ويستمتعون بها، لن تكون لامبورغيني.. ربما أودي أو مرسيدس أو كوبرا، وأنا راضٍ بذلك»، في إشارة واضحة إلى ابتعاده عن نمط اللاعبين الذين يجعلون من السيارات الفارهة جزءًا من هويتهم العامة.

وبرغم أنه لم يحصل بعد على رخصة القيادة، فإن تصريحاته كشفت جانبًا من شخصيته الهادئة ووعيه المبكر، حيث بدا تركيزه منصبًا على الراحة والبساطة، بعيدًا عن الصخب الذي يحيط بنجوم الصف الأول.

ويمتلك رونالدو، الذي ذُكر اسمه صراحة في تصريحات يامال، واحدًا من أغلى مجموعات السيارات في العالم، تتصدرها بوغاتي سينتوديتشي بقيمة تتجاوز 10 ملايين يورو، إلى جانب سيارات فيراري ولامبورغيني ونماذج نادرة أخرى.

ورغم أن حياة لاعبي الكرة عادة ما ترتبط بالرفاهية والمظاهر، فإن يامال أظهر فلسفة مختلفة تقوم على هويته الخاصة، وتفضيله لخيارات عملية تمنحه شعورًا طبيعيًا بالحياة بعيدًا عن ضغوط حياة المشاهير.