كوزمين: «الأبيض» قادر على التعويض أمام مصر



أعرب كوزمين أولاريو، مدرب منتخبنا الوطني، عن حزنه عقب الخسارة أمام المنتخب الأردني 1-2، في اللقاء الذي جرى بين المنتخبين على استاد البيت، أمس، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الثالثة من بطولة كأس العرب المقامة في قطر حتى 18 ديسمبر الجاري، وأشار إلى أن «الأبيض» قادر على التعويض والعودة للمنافسة عندما يلتقي المنتخب المصري السبت المقبل، ضمن الجولة الثانية.

وقال المدرب الروماني: «مباراتنا والأردن كانت متوازنة في البداية حتى قرر الحكم احتساب ركلة جزاء، وطرد لاعبنا علي الظنحاني، ما أثر كثيراً في مجريات المباراة، لتميل الكفة لمصلحة المنتخب الأردني، وقرار الحكم احتساب ركلة جزاء كان صحيحاً، لكنه لم يوفق في منح لاعبنا بطاقة حمراء، وهو قرار قاسٍ جداً بحقنا، ولم نفهم لماذا اتخذ هذا القرار».



وأوضح: «المنتخب الأردني استحق الفوز وحصد النقاط الثلاث في ضوء ما قدمه من مردود، بعدما استفاد من النقص العددي في صفوفنا ليضغط علينا بشكل مستمر، كما أنه تحكم في مجريات اللقاء بعد ركلة الجزاء والتقدم في النتيجة، وحاولنا التماسك بعد الهدف الأردني الأول، وتمكنا من العودة بهدف التعادل، وتواصلت المحاولات بخلق بعض الفرص دون التمكن من ترجمتها لأهداف حتى أضاف الأردن الهدف الثاني ليخرج فائزاً بالمواجهة».

من جانبه، أعرب المغربي جمال السلامي، مدرب المنتخب الأردني، عن سعادته بتحقيق الفوز، معتبراً أن منتخبه ليس مرشحاً للقب، ولكنه منافس يسعى للذهاب بعيداً، وقال: «التقدم في النتيجة عبر ركلة الجزاء أسهم بشكل كبير في فتح الباب لتحقيق الفوز، بعدما تحكم المنتخب الأردني في مجريات اللقاء حتى تمكن من حصد النقاط الثلاث».



وأوضح: «استراتيجية المباراة كانت العمل المتواصل بالضغط مع أهمية التركيز على الجوانب الدفاعية، لينجح المنتخب الأردني في تسيير المباراة كما يجب، والبداية في أي بطولة دائماً ما تكون أكثر صعوبة، لكن المنتخب الأردني برهن على قدراته في اللقاء، وكان التركيز كبيراً على مواجهة الإمارات، لأننا كنا ندرك أهمية الخروج بالنقاط الثلاث في بداية المشوار بالنظر لصعوبة المجموعة التي نوجد فيها، والمنتخب الأردني يسعى لتقديم أفضل ما لديه خلال منافسات بطولة كأس العرب من أجل كسب تجربة واحتكاك مهمين، باعتبار أن البطولة العربية فرصة تحضيرية مهمة قبل خوض غمار مونديال 2026».



وبدوره أكد يزن النعيمات، لاعب المنتخب الأردني، والحاصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة، أن الفوز كان مستحقاً قياساً على المستوى الذي قدمه منتخب بلاده في المواجهة أمام الإمارات، وقال إن الانتصار الأول سيكون له تأثير إيجابي على مردود المنتخب الأردني في بطولة كأس العرب التي يتطلع خلالها لتقديم أفضل ما لديه والوصول إلى أبعد مدى لإسعاد الجماهير الأردنية.